На Женевском автосалоне дебютировал электрический гиперкар Dendrobium, в случае положительной реакции публики создатели обещают выпустить серийную версию в 2020 году

Как и предполагалось ранее, сингапурская компания Vanda Electrics представила свой электрический суперкар Dendrobium на Женевском автосалоне. Электромобиль приехал на выставку в статусе прототипа, однако представители разработчика пообещали выпустить серийную версию модели в случае положительной реакции посетителей выставки на гиперкар.

Отметим, что Dendrobium создавался в тесном сотрудничестве с Williams Advanced Engineering, которая также занимается разработками для команды Williams чемпионата Formula 1. Британцы отвечали за доводку аэродинамики, а также силовую установкой и общую компоновку электромобиля, так что Dendrobium наверняка полностью готов к коммерческому производству.

По предварительным данным, серийная версия гиперкара должна получить по два электромотора на ось суммарной мощностью 1500 л.с. с одноступенчатой коробкой передач спереди и многоступенчатой коробкой сзади, а также литий-ионную батарею собственной разработки на 100 кВтч. Согласно озвученным создателями данным, Dendrobium должен будет разгоняться до 320 км/ч.ю при этом первые 96 км/ч (60 миль/ч) он должен набирать всего за 2,7 секунды.

К основным особенностям дизайна двухместного гиперкара можно отнести карбоновый кузов сложной формы, раскрывающиеся против хода движения двери и откидывающаяся жесткая крыша. Внутри можно обнаружить стильный красно-черный салон, руль с отделкой карбоном, спортивные ковшеобразные кресла и камеры вместо зеркал заднего вида.

На стенде представители компании Vanda Electrics отметили, что если решение о выпуске коммерческой версии будет положительным, то премьера серийного Dendrobium состоится в 2020 году.

Источник: Motor