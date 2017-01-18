NASA воссоздало спуск станции Huygens на Титан

Давным-давно, в далеком 1997 году состоялся запуск миссии Cassini-Huygens – одной из наиболее грандиозных станций, когда-либо запущенных в космос.

Спустя 7 лет, 1 июля 2004-го, аппарат успешно достиг орбиты Сатурна, а через полгода проект, как и было запланировано, разделился на две части: от спутника Cassini отделился зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхность Титана.

В свое время миссия Huygens ознаменовалась как первая мягкая посадка на «луну» планеты внешней Солнечной системы. Кроме этого, благодаря высококлассной начинке аппарат произвел множество важных научных измерений и передал на Землю первые качественные снимки Титана в разных атмосферных условиях и спектре цвета.

С тех пор прошло немало времени, но видеозапись тех далеких событий появилась только на днях. Отмечается, что опубликованный на официальном канале Лаборатории реактивного движения NASA ролик смонтирован из реальных фотографий, сделанных зондом во время миссии. Безжизненные скалистые нагорья, крутые овраги, темная, зернистая поверхность, походившая на дно некогда высохшего озера, — атмосферные кадры Титана завораживают и действительно впечатляют.