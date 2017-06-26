НаУКМА, ДонНУ, ХНУРЭ и другие: Рейтинг лучших ВУЗов Украины для изучения IT по версии DOU.UA

На профильном ресурсе DOU.UA был проведен опрос о высших учебных заведениях Украины, в которых учатся или учились отечественные IT-специалисты. После анализа полученных данных был создан рейтинг лучших ВУЗов для получения высшего образования и работы в IT-сфере.

В итоговый рейтинг были включены факультеты и ВУЗы, по которым было собрано 40 и более анкет, при этом учитывались только ответы респондентов с опытом работы в IT, которые учились в украинских высших учебных заведениях, независимо от наличия диплома. В качестве основного показателя для построения рейтинга была выбрана оценка готовности рекомендовать свой факультет или кафедру как место обучения, так как именно этот показатель меньше зависит от субъективных жизненных обстоятельств респондента, например, ностальгии по юности или недовольства от недостатка усилий, приложенных во время обучения.

Результаты опроса мало отличаются от прошлогодних — Киево-Могилянская Академия (НаУКМА), практически полностью представленная факультетом информатики, заняла первое место с оценкой 9,0 из 10. На втором месте с оценкой 8,1 находится Донецкий национальный университет (сейчас работает в Виннице). В прошлом году этот вуз не был представлен в рейтинге из-за недостаточного количества анкет.

На третьем месте с оценками 7,1-7,3 разместились несколько вузов: ХНУРЭ и КНУ им. Т.Шевченко (были высоко оценены и в прошлом году), а также ХНЭУ им. С. Кузнеца, представленный факультетом экономической информатики (в прошлом году не был представлен в рейтинге из-за недостаточного количества анкет).

В прошлом году в список лидеров также попал ЧГУ им. Петра Могилы, но в этом году не набралось достаточно анкет для оценки этого вуза. Самые низкие оценки, как и в прошлом году, получили НАУ (4,6) и ВНТУ (4,7). В этом году к ним также присоединились ОНПУ (4,9) и ХПИ (5,2). Остальные вузы получили средние оценки — не выше и не ниже, чем у других.

Как и в прошлом году, в рейтинге лидируют вузы общего профиля (за исключением ХНУРЭ). В то время как специализированные технические вузы, такие как КПИ, «Львовская политехника», ХАИ, получили средние оценки, а ХПИ, ОНПУ, ВНТУ и НАУ — даже ниже среднего (за одним исключением факультет ИПСА КПИ получил оценку выше среднего).

Отметим, что хотя некоторые вузы оценены высоко, общие оценки скорее средние. К примеру, средняя оценка готовности рекомендовать свой факультет/кафедру составляет 6,2 из 10. Отдельные параметры обучения также оценены невысоко и в основном колеблются в интервале 5-6 баллов. Выше всего оценена престижность факультета/кафедры — 6,4 из 10, при этом престижность сильно коррелирует с готовностью рекомендовать вуз. Кроме престижности, готовность рекомендовать вуз связана с оценками пользы полученных знаний для работы в ИТ и интересного обучения. Но эти пункты оценены ниже престижности — на 5,3 и 5,6 соответственно.

Опыт преподавателей в части практического применения своих дисциплин и умения объяснить это практическое применение также оценен средне (5,3 из 10). То есть польза знаний для работы в ИТ и практический опыт преподавателей оценены на одном уровне — что выглядит логичным, т. к. вряд ли люди без опыта в отрасли могут давать те знания, которые отрасли нужны. При этом получение практических знаний по специальности для дальнейшего трудоустройства — это одна из двух основных причин получения высшего образования. Впрочем, на первом месте все же хрестоматийное «научиться учиться».

Получение практических знаний по специальности для дальнейшего трудоустройства — это одна из двух основных причин получения высшего образования. Впрочем, на первом месте все же хрестоматийное «научиться учиться». Если говорить о конкретных технологиях, то из перечисленных в анкете вариантов чаще всего в вузах изучают базы данных и С/С++. Остальные технологии изучали не более половины опрошенных, даже на уровне основ.

Польза полученных в вузе знаний для работы в ИТ оценена средне, и при этом получение таких знаний — одна из основных целей обучения. Можно предположить, что те, кто шел в вуз за такими знаниями, недовольны, т. к. их цель не достигнута. Но на самом деле они как раз выше оценивают и пользу полученных знаний, и вуз в целом.

В то же время те, чьей целью было «откосить» от армии и получить формальный документ об образовании, менее склонны рекомендовать свой вуз. Опять же, можно предположить, что сами по себе они довольны обучением (их цель достигнута), но не рекомендуют вуз тем, кто хочет потом работать в ИТ (то есть тем, у кого цель другая — получить знания). Однако и это предположение не подтверждается: респонденты, у которых была цель получить «корочку» или «откосить» от армии, чаще говорят, что поменяли бы место обучения, будь у них такая возможность. Любопытно, что они в этом случае чаще других выбирают зарубежные вузы.

Цель обучения определяет и вуз: желающие «откосить» от армии и получить «корочку» чаще других учились в ВНТУ, НАУ и КПИ. А те, кто хотел получить знания для трудоустройства — в ДонНУ, НаУКМА, ХАИ, ХНУРЭ и ХНЭУ.

Еще одна проблема украинских вузов — коррупция — со взятками лично сталкивались 34% опрошенных, еще 32% отметили, что лично не сталкивались, но знают тех, кто сталкивался. В большинстве случаев коррупция касается непрофильных предметов, но 69% тех, кто сталкивался с коррупцией лично, говорят о взятках по профильным предметам. В половине случаев взяточничество имеет регулярный характер (каждую сессию).

Наряду с коррупцией есть также проблема списывания и плагиата. Строгость к этим явлениям респонденты оценили на 5,0 из 10 (где 10 — невозможно списать или сдать чужую работу). Примечательно, что коррупция и списывание с плагиатом сопутствуют друг другу.

Больше трети — 37% опрошенных сказали, что не стали бы менять место своей учебы. Логично, что они больше всех довольны обучением — их средняя оценка готовности рекомендовать свой факультет/кафедру составляет 8,2 (по сравнению с общим показателем 6,2). При этом 26% сказали, что если бы у них был шанс вернуться назад и поменять место учебы, они бы выбрали вуз за границей.

ВУЗы довольно активно работают с ИТ-компаниями. 43 % опрошенных сказали, что их вузы привлекают ИТ-специалистов к преподаванию полноценных учебных курсов, 40 % — что вуз достаточно активно взаимодействует с ИТ-компаниями в сфере трудоустройства. Кроме того, ИТ-компании сотрудничают с вузами и по другим направлениям.

Отметим, что полную версию рейтинга с детальными результатами по отдельным ВУЗам можно найти на DOU.UA по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA