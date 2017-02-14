«Не можешь противостоять им — стань одним из них»: Илон Маск предвещает кибернетическую эволюцию человечества

Уже давно не нуждающийся в особом представлении Илон Маск принял участие в проходящем в эти дни в Дубае ежегодном форуме World Government Summit, где поделился своим видение будущего, в котором слияние с машинами является следующим логическим этапом развития человечества. Да, вы все правильно поняли, Маск считает, что кибернетическая эволюция человека – наше все.

Прежде всего отметим, что концепция человека-машины далеко не нова. Как образ в мифологии и творчестве она существовала во все времена, начиная с искусственного гиганта Талоса из греческих мифов и заканчивая Железным Гансом из одноименной сказки братьев Гримм. Сам термин «киборг» был введен Манфредом Е. Клайнсом и Натаном С. Клином в 1960 году, в связи с их концепцией расширения возможностей человека для выживания вне Земли. Примерно в это же время американский ученый Джозеф Карл Робнетт Ликлайдер, известный в научной и ИТ-среде как J.C.R. или «Лик» («Lick»), которого называют духовным отцом всемирной сети, написал немало научных трудов по теории совместного взаимодействия между человеком и ЭВМ. На идеях J.C.R. выросли поколения талантливых ученых и инженеров.

Согласно видению Маска, этот эволюционный скачок невозможен без высокоскоростных интерфейсов с рекордной пропускной способностью для подключения того или иного механизма или технологии напрямую к мозгу. По мнению бизнесмена, эти интерфейсы помогут обойти различные трудности, а точнее, развеять опасения по поводу потенциальных угроз безопасности и занятости.

«Со временем, как мне кажется, мы с большой вероятностью станем свидетелями более тесного взаимодействия биологического разума с искусственным интеллектом. И здесь очень многое зависит от пропускной способности, скорости обмена данными между реальным мозгом человека и его цифровой версией», – приводит источник слова Маска.

По мнению Илона Маска, если человечество не научится более тесно взаимодействовать с машинами, то уже очень быстро будет повержено и порабощено полноценным искусственным интеллектом.

Глава небезызвестных компаний Tesla и SpaceX пояснил, что машины обмениваются данными со скоростью в «один триллион бит в секунду», тогда как возможности относительно медлительных человечков отграничены смехотворными «10 битами в секунду». Следующий раз взяв в руки смартфон подумайте, насколько быстрее можно выполнить ту или иную задачу, если бы устройство могло буквально читать ваши мысли. По словам Маска, сенсорное взаимодействие и раздача поручений различным виртуальным помощникам только все усложняет и замедляет.

«Некие нейрокомпьютерные интерфейсы с высокой пропускной способностью станут важным шагом на пути достижения симбиоза между человеком и искусственным интеллектом, а также, возможно, обойти трудности с обеспечением безопасности и трудовой занятости», – отметил Маск.

Собственно, первые шаги к кибернетической эволюции совершаются прямо сейчас. В прошлом мы уже видели различные высокотехнологические носимые на голове дисплеи, как те что используются в пилотских шлема для истребителей F-35 или проекте мотоциклетного шлема Nuviz AR. О нейрокомпьютерных интерфейсах с прямым подключением в мозг в данном случае, конечно же, речь не идет, но нужно же с чего-то начинать, и смешанная реальность является вполне подходящим кандидатом. Вполне возможно, что нынешние разработки однажды приведут к появлению высокотехнологических портов как в кинотрилогии «Матрица» для подключения этих и других устройств прямо к мозгу.

Пожалуй, описанный Маском гипотетический сценарий – далеко не самых плохой вариант будущего, не так ли? Как сказал Илон, «если не можешь противостоять машинам, лучше стать одним из них».

Интересно, что по время очередной фантастический рассказ от Маска совпал с выходом второго трейлера фильма «Призрак в доспехах», сюжет которого как раз завязан на кибер-технологиях.

Источник: TNW и The Verge