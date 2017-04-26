Нидерландец получил съёмный протез руки, управляемый силой мысли

Роботизированные конечности не являются чем-то новым в медицине. Ряд характеристик таких устройств, например, диапазон движений и сила, продолжают улучшаться. Ещё одной сферой для улучшений является управление работой искусственных конечностей при помощи силы мысли.

В Нидерландах использовали новую технику установки протеза руки. Протез соединили непосредственно с костью пациента, а управление искусственной конечностью осуществляется силой мысли. Первым пациентом, получившим такой протез, стал Йохан Баггерман (Johan Baggerman).

При прямом соединении с костью искусственные конечности не нуждаются в соответствующем протезном гнезде. Это облегчает процесс установки и снятия протеза и устраняет сопутствующие проблемы с кожей. Управление протезом силой мысли реализовано благодаря подсоединению нервных окончаний пациента к специальному разъёму с Bluetooth-браслетом.

Для реализации данной методики требуется проведение трёх операций. Во время первой операции устанавливается металлический стержень в сердцевину кости пациента. Вторая операция нужна для имплантации компонента, к которому и будет подключаться роботизированная рука. Наконец, в рамках третьей операции (выполняемой пластическим хирургом) осуществляется соединение всех нервов, участвовавших в управлении мышцами руки пациента, к культе плеча. Благодаря этому усиливается нервный сигнал, который помогает пациенту управлять искусственной конечностью после лечения.

Такой процесс протезирования является достаточно длительным. Йохан Баггерман потерял руку во время аварии в 2010 году. Указанные три операции проводились в промежутке времени с 2013 по 2016 годы. И лишь недавно он приступил к финальной стадии реабилитации. В дальнейшем он сможет полностью управлять движениями протеза, просто думая о необходимых действиях. Правда, этому будет предшествовать процесс тренировки.

Источник: Engadget