«Ниссан Мотор Украина»: Официальные поставки электромобиля Nissan Leaf в Украину начнутся после введения налоговых льгот и адаптации модели к нашим условиям эксплуатации

Официальные поставки самого популярного в Украине электромобиля Nissan Leaf начнутся только после того, как правительство страны отменит НДС 20%, налог в Пенсионный фонд до 5% и акциз на импорт электромобилей, заявил менеджер по коммуникациям «Ниссан Мотор Украина» Владимир Иванов в комментарии изданию «Экономическая Правда».

«Это будет не на следующий день. Но это [отмена налогов] кардинально будет менять вопрос по поводу вывода официальных электромобилей на рынок Украины», — сказал Иванов.

На уточняющий вопрос будет ли Nissan Motor Company заинтересован официально завозить в Украину Nissan Leaf при текущем уровне развития зарядной инфраструктуры и при условии отмены НДС, налога в ПФ и акциза, Иванов ответил положительно.

«Мы можем и сейчас официально привозить электромобили в Украину, но вопрос в том, кто их будет покупать? Что у нас получает потребитель, если он хочет купить новый электрокар? Он получает новый электромобиль стоимостью порядка 35 тысяч дол. К сожалению, таких людей, которые стремятся к экологичному способу жизни и готовы купить авто за такие деньги, мало. Мы сталкиваемся с тем, что корпоративные клиенты приходят к нам и говорят, что хотят купить партию Nissan Leaf. Мы отвечаем, что это будет стоить больше 30 тысяч дол. Все отказываются, потому что это дорого, и начинают смотреть в сторону дизельных авто», — добавляет представитель «Ниссан мотор Украина».

В то же время, в странах Западной Европы покупатель электромобиля получает от государства дотацию на сумму до 8 тысяч евро, плюс дополнительные преимущества — бесплатный проезд в центр города, через туннели, бесплатную парковку. В Амстердаме, если покупатель электрокара живет на 9 этаже многоэтажного дома, муниципалитет за свой счет выделяет под домом парковочное место (а это в Амстердаме очень дорогое удовольствие) и оборудует его зарядной системой.

«Здесь извечный вопрос, кто должен делать первый шаг, правительство или автомобильная компания? На основе нашего опыта в странах Западной Европы, в частности, в Великобритании, Германии, Франции все это решалось на уровне правительства. Это успешные страны. Пример менее успешной страны — Испания. Там вопрос с популяризацией электромобилей решался на уровне отдельных муниципалитетов. Поэтому должна быть государственная поддержка. В Европе ты покупаешь электромобиль и получаешь много преференций. В Украине ты не получаешь ничего. То, что правительство отменило пошлину — это полумера, которая не решает проблему», — считает Иванов.

При этом глава «Ниссан Мотор Украина» Андрей Нестеренко привел еще одну причину, по которой в Украине нет в официальной продаже электромобилей Nissan Leaf.

«Такие перспективы есть. Но время вывода Nissan Leaf на наш рынок затянулось из-за небольших объемов продаж электромобилей в Украине. К тому же мы не можем просто взять и начать продавать у нас европейскую или американскую версию Leaf, как это делают «серые» дилеры. Этот электромобиль надо адаптировать к нашим условиям эксплуатации. А это стоит денег.» — отметил Андрей Нестеренко.

Под «адаптацией» глава «Ниссан Мотор Украина» подразумевает несколько параметров: подвеска должна выдерживать «качество» украинских дорог, антикоррозийная обработка должна быть достаточно стойкой к агрессивным химическим веществам. Для большей жёсткости кузова в некоторых случаях используется двойной шов сварки. При этом он довольно спокойно относится к «серым» поставкам Nissan Leaf в Украину — по его мнению таким образом готовится почва для официального импорта электромобиля.

Отметим, что на данный момент в Украине новый электромобиль Nissan Leaf стоит порядка $35 тыс., тогда как во Франции его можно приобрести за 20 тысяч евро, в Германии — за 23,4 тысяч евро, в Норвегии — за 22,4 тысяч евро. С другой стороны, стоимость бывших в употреблении экземпляров Nissan Leaf в Украине стартует с отметки в $10 тыс., а достаточно хорошо сохранившийся экземпляр можно приобрести примерно за $15 тыс.

Источник: Экономическая Правда