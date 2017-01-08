Nokia 6 — первый смартфон от Nokia на Android 7.0
Финская компания HMD, которая теперь владеет брендом Nokia, представила смартфон Nokia 6, работающий на операционной системе Android 7.0. Это первая модель компании, выпущенная на этой платформе. К сожалению, пока она эксклюзивно будет продаваться только в Китае, где её стоимость составит около $250.
Смартфон Nokia 6 выполнен в корпусе из алюминия 6000 серии и оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1080 точек, прикрытым защитным 2.5D стеклом Gorilla Glass. Кроме этого, в устройстве используется процессор Qualcomm Snapdragon 430, работающий на частоте 1,2 ГГц, а за обработку графики отвечает чип Adreno 505. Объём оперативной памяти в Nokia 6 составляет 4 ГБ, а встроенной — 64 ГБ, и при этом есть поддержка карт памяти microSD.
Смартфон также оснащается сканером отпечатков пальцев и стерео динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos.
16-мегапикасельная камера в Nokia 6 имеет диафрагму f/2.0 и оснащается фазовым автофокусом. Фронтальная камера в устройстве — 8-мегапиксельная. Аккумулятор в Nokia 6 имеет ёмкость 3000 мАч.
В продажу смартфон поступит в первом квартале этого года, при этом до конца года компания HDM планирует выпустить ещё несколько моделей.
Напомним, что в мае 2016 года Microsoft продала FIH Mobile (Foxconn) и HMD Global бренд Nokia и бизнес телефонов начального уровня за $350 млн. Компания HMD получила право выпускать смартфоны и планшеты под брендом Nokia сроком на 10 лет, при этом она обязалась вложить в их маркетинговую поддержку более $500 млн.