«Укрпошта» запускает новую серию марок «русский военный флот — до дна!» — в обороте с 8 мая

«Укрпошта» анонсировала новый выпуск марок «русский военный флот — до дна!» — продолжение легендарной серии «русский военный корабль… ! — которую введут в оборот с 8 мая. Погашение специальными штемпелями «Первый день» состоится в г. Киеве (01001 и 02002).

Марка выйдет тиражом в 1 млн с номиналом F (соответствует тарифу на пересылку внутренних регистрируемых писем без объявленной ценности (рекомендованных) массой до 50 граммов и почтовых карточек, эквивалент — 30 грн). Количество марок в листе — 4. Тираж конверта «Первый день» — 50 000 экземпляров, карточек — 60 000 экземпляров, папки — 1000 экземпляров.

Марку, выпущенную при поддержке ВМС ВСУ, можно будет приобрести в отделениях «Укрпошти», филателистических магазинах, а также онлайн в Почтовом маркете. Владельцы филабонементов получат ссылки на оплату нового почтового выпуска в течение 2 мая.

Художник марки, конвертов, карточек и штемпеля «Первый день» — Виктор Грудаков. На почтовом выпуске также использован шрифт UAF Sans Дмитрия Растворцева, разработанный специально для ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения Силы безопасности и обороны Украины уничтожили треть черноморского флота, среди которого — большие десантные корабли «Саратов» (24.03.2022), «Минск» (13.09.2023), «Новочеркасск» (26.12.2023), «Цезарь Куников» (14.02.2024); ракетный крейсер «Москва» (13.04.2022); спасательно-буксирное судно «Спасатель Василий Бех» (17.06.2022); подводная лодка «Ростов-на-Дону» (13.09.2023); патрульный корвет «Сергей Котов» (05.03.2024).

Отмечается, что среди изображенных на марке кораблей есть и сторожевой фрегат «Адмирал Макаров», который пока остается на плаву. Но уже имея опыт выпуска «пророческой» марки В апреле 2022 года «Укрпошта» выпустила марку «русский военный корабль ... !», и вскоре был потоплен вражеский крейсер «Москва», изображенный на марке. «Укрпошта» надеется, что именно он станет следующей целью и отправится на дно.