Издатель GTA VI Take-Two закрывает две игровые студии — Roll7 и Intercept Games (части Private Division)

В прошлом месяц Take-Two объявила об увольнении 5% персонала, или около 600 работников.

Как сообщает Bloomberg, в рамках реструктуризации и сокращения расходов Take-Two закроет две дочерние компании: лондонскую Roll7 (разработчика экшн-шутера Rollerdrome и платформера о скейтбординге OlliOlli) и Intercept Games в Сиэтле (разработчика космического симулятора Kerbal Space Program 2), в которой сократят всех 70 сотрудников.

Оба офиса были частью Private Division — лейбла Take-Two, основанного в 2017 году для публикации малых и средних игр. Вице-президент компании по коммуникациям Алан Льис заявил, что никаких дополнительных деталей относительно увольнений, объявленных в апреле, не предоставят, однако уточнил, что поддержку Kerbal Space Program 2 продолжат (сейчас игра все еще находится в раннем доступе на Steam).

В прошлом месяце Take-Two заявила, что уволит 5% своего персонала (около 600 работников) и отменила несколько неанонсированных игр. Интересно, что за два месяца до этого гендиректор компании Штраус Зельник заверял, что планов увольнять людей нет.

Take-Two — издатель таких известных серий игр, как GTA, Red Dead Redemption, Mafia, BioShock, XCOM и Civilization. В прошлом году компания получила $5,3 млрд дохода.

По некоторым оценкам, в 2024 году в индустрии видеоигр было скоращено 9400 человек, а в 2023 году — 10 500 работников. Sony, Microsoft и Riot Games только в этом году уволили в общей сложности 3300 сотрудников, а последствия финансовой имплозии Embracer Group продолжают распространяться (многочисленные закрытые студии и более 1400 уволенных работников).