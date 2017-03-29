Новая модель панорамной камеры Samsung Gear 360 снимает в разрешении 4К

В дополнение к флагманским смартфонам Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus компания Samsung также представила новую версию камеры Gear 360.

Данная модель позволяет вести съёмку с охватом 360 градусов. В новинке реализована поддержка записи в разрешении 4K. В устройстве используется два 8,4-мегапиксельных CMOS сенсора с широкоугольными объективами с диафрагмой F/2.2. За обработку поступающего изображения отвечает процессор DRIMe5s. Новинка способна записывать видео в разрешении 4096×2048 точек с частотой 24 кадра в секунду (с записью звукового сопровождения) и создавать 15-мегапиксельные фотографии. Для хранения отснятого материала могут использоваться карты памяти формата microSD ёмкостью до 256 ГБ. Поддерживаются следующие режимы съёмки: Video, Photo, Time Lapse Video, Looping Video, Landscape HDR. Также можно вести прямые трансляции на платформах Facebook, YouTube и Samsung VR. Для этого потребуется воспользоваться подключением к интернету через смартфон или компьютер.

Камера может использоваться для съёмки контента как с двумя, так и с одним объективом. В устройстве интегрированы модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц, поддерживается Wi-Fi Direct) и Bluetooth 4.1, доступен порт USB 2.0 (Type-C). Корпус обеспечивает защиту от воды и пыли в соответствии со стандартом IP53. Ёмкость батареи составляет 1160 мАч. Новинка имеет размеры 100,6×46,3×45,1 мм и массу 130 г.

Камера Samsung Gear 360 может использоваться с Galaxy S8, Galaxy S8+, S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6, S6 edge, A5 (2017), A7 (2017) с Android 5.0 и новее, iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6s Plus, SE с iOS 10.0 и новее, компьютерами с Windows и macOS.

Информация о сроках начала продаж и цене камеры Samsung Gear 360 будет объявлена дополнительно.