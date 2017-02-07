Новая Opera 43 c технологией фоновой загрузки страниц на 13% быстрее предыдущей Opera 42

Разработчики Opera Software выпустили новую стабильную версию своего браузера для персональных компьютеров – Opera 43.

Текущее обновление программы сосредоточено на повышении скорости загрузки страниц. Собственно, разработчик утверждает, что новая версия запускается на 13% быстрее, чем предыдущая Opera 42. Кроме того, движок браузера стал еще более производительным, что подтверждают результаты тестов Speedometer (на 60,3% быстрее по сравнению с Opera 42), JetStream (7,7%) и Octane(3,35%).

Эти показатели стали возможными благодаря внедрению технологии оптимизации программы компилятором (Profile Guided Optimization), которая способствует значительному повышению скорости работы ПО на Windows. С помощью PGO Opera может обрабатывать компилированные данные быстрее путем выбора наиболее важных сценариев, при этом компилятор способен определять важность того или иного кода.

Еще одним важным нововведением стала технология мгновенной загрузки страниц. В основе технологии мгновенной загрузки страниц лежит алгоритм, который позволяет браузеру Opera предугадывать какой веб-сайт пользователь вводит в адресной строке и начинать загрузку страницы в фоне еще до начала загрузки сайта.

Данная технология способна запоминать страницы по URL. Например, если пользователь многократно вводит itc.ua, то браузер научится загружать сайт еще в фоне уже на этапе ввода адреса сайта. Кроме этого, каждый раз при поиске той или иной информации с помощью адресной строки, браузер будет загружать в фоне наиболее релевантные для пользователя страницы.

Скачать новую версию можно уже сейчас на официальном сайте разработчика.