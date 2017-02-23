Новости Tesla: результаты работы за квартал и год, начало производства Model 3 и новые заводы Gigafactory

Tesla опубликовала отчет за четвертый квартал 2016 года и за год в целом. Во время оглашения финансовых результатов компания Илона Маска заверила инвесторов, что производство долгожданной Model 3 начнется в срок. Но, обо всем по порядку.

За четвертый квартал Tesla выручила $2,3 млрд, тогда как аналогичный период прошлого года завершился выручкой в $1,21 млрд. То есть, выручка Tesla в годовом выражении выросла вдвое. Этому поспособствовал рост поставок электромобилей Model S и Model X. Однако квартал оказался убыточным — в отчете указан чистый убыток в размере $219,4 млн или $0,78 в расчете на одну акцию. Для сравнения, годом ранее убыток составлял $320,4 млн ($2,44 на одну акцию).

Всего за год компания суммарно отгрузила 76 230 автомобилей, благодаря чему годовая выручка выросла на 73% — до $7 млрд. Но по итогам компания зафиксировала убыток в размере $773 млн. Годом ранее эти показатели были равны $4,04 млрд и $887 млн соответственно.

В первом полугодии 2017 в компании рассчитывают отгрузить 47 000-50 000 электромобилей.

Кстати, впервые в финансовый отчет Tesla вошли результаты SolarCity, которая с недавних пор является частью первой. Но с момента поглощения прошло достаточно мало времени, так что большого влияния на общие результаты SolarCity не оказала.

Собственно, негативный финансовый результат был ожидаем, учитывая грандиозные планы компании и миллиарды долларов инвестиций в их воплощение. И все же, аналитики давали самые разные прогнозы касательно ожидаемых потерь.

Как сказал аналитик CFRA Research Эфраим Леви, в случае Tesla нужно смотреть в будущее, которое во многом будет зависеть Model 3. И вот главная новость – производство седана Tesla Model 3 начнется в июле с постепенным наращиванием темпов на выход на максимальные мощности в сентябре. Таким образом, Tesla развеяла опасения аналитиков и инвесторов касательно возможного отставания от графика.

После публикации отчета акции Tesla после закрытия биржевой сессии выросли в цене на 3%. Но в ходе обычных торгов подешевели на $3,88 (1,4%) – до $273,51 за штуку. Отметим, что с начала года акции Tesla прибавили к цене 28%.

Tesla также сообщила о начале производства аккумуляторов, которые будут использоваться в автомобилях и резервных хранилищах энергии разного класса. Кроме того, в ближайшее время будут определены места строительства новых «гигафабрик». В будущем у компании может появиться целых пять заводов по производству аккумуляторов.

Как мы уже не раз писали, производитель планирует довести объемы выпуска до 500 тыс. автомобилей до 2018 года, а затем удвоить эту цифру до 2020 года. Причем в этот объем вероятнее всего войдут электрические грузовики и электробусы. Безусловно, купленный в конце прошлого года компанией Tesla производителя промышленных роботов Grohmann Engineering окажет немалую помощь в выходе на упомянутые объемы выпуска автомобилей.

Еще одна интересная деталь, отвечая на вопрос касательно реальности удерживания Model 3 в ценовом диапазоне $35000-$45000, Илон Маск отметил, что Model 3 была «создана для производства», технически она гораздо проще люксовых Model S и Model X, поэтому после выхода на нужные объемы выпуска выплаты поставщикам компонентов начнутся снижаться. Маск также добавил, что сборка Model 3 будет более автоматизированной по сравнению с Model S и Model X.

Источник: Los Angeles Times