Гипотеза о том, что в древности Марс был частично покрыт водой, в научном сообществе сегодня считается общепринятой. Однако последние данные, полученные при помощи марсохода Curiosity, поставили ее под вопрос.



А началось все с того, что вышеупомянутый марсоход обнаружил в кратере Гейла отложения существовавшего 3,5 млрд лет назад озера. И все бы ничего, вот только анализ найденных пород показал, что в них нет карбонатов — следственно, атмосфера древнего Марса была крайне бедна диоксидом углерода.

Тут-то и возник парадокс. С одной стороны, тепла Солнца, которое тогда излучало на 30% меньше энергии, нежели сегодня, было явно недостаточно для удержания жидкости на поверхности Красной планеты. С другой стороны, как выяснилось, насыщенности углекислым газом атмосферы Марса также недоставало для возникновения парникового эффекта, способного удерживать воду в жидком состоянии.

Таким образом, жидкости на поверхности Марса не могло существовать в принципе. Однако в то же время на планете имеются отчетливые следы древних водоемов.

По словам Томаса Бристоу, представителя калифорнийского Научно-исследовательского центра NASA, «полученные данные загнали ученых в тупик», поскольку теперь они затрудняются смоделировать атмосферу, при которой вода на Марсе оставалась бы жидкой.

Сейчас планетологи пытаются хоть как-то согласовать ранее созданную климатическую модель древнего Марса с новыми данными.

Источник: Engadget