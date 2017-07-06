Новые фотографии смартфона Meizu Pro 7 демонстрируют дополнительный дисплей на задней панели

Это уже далеко не первые изображения, подтверждающие наличие небольшого экрана на тыльной стороне готовящегося к выпуску флагманского смартфона Meizu Pro 7. Однако новые фото демонстрируют одну важную деталь – на дополнительном экране дублируется изображение, отображаемое основным дисплеем. То есть, дополнительный экран может полностью отображать весь пользовательский интерфейс, насколько это будет удобно с учетом его небольших размеров – уже другой вопрос.

Эти новые снимки хорошо согласуются с более ранними фотографиями устройства, демонстрирующими цветной дополнительный экран, который можно использовать для самых разных задач, от отображения различных уведомления и до использования в качестве видоискателя камеры.

Над дополнительным дисплеем Meizu Pro 7 находится сдвоенная основная камера, которую сейчас уже можно встретить не только во флагманских моделях, но и аппаратах среднего уровня. Ожидается, что Meizu Pro 7 станет первым смартфоном с новейшей флагманской SoC MediaTek Helio X30. Напомним, в процессор SoC MediaTek Helio X30 содержит три кластера: основной представлен двумя ядрами Cortex-A73 с частотой до 2,5 ГГц, второй – четырьмя ядра Cortex-A53 с частотой до 2,2 ГГц, а самый младший – четырьмя ядрами Cortex-A35 с частотой до 1,9 ГГц. В качестве GPU выступает PowerVR 7XTP-MP4 с частотой 800 МГц, способный декодировать 10-разрядное видео формата 4K2K при поддержке HDR10.

Последние данные указывают, что смартфон Meizu Pro 7 могут представить 26 июля, причем не один, а вместе с более крупным Pro 7 Plus.

Источник: gsmarena