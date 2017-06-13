Новый геймплейный трейлер Far Cry 5 знакомит с членами сопротивления: снайпер Грейс, летчик-ас Ник и собака Бумер

В рамках выставки E3 2017 компания Ubisoft опубликовала несколько трейлеров столь ожидаемого многими боевика в открытом мире Far Cry 5. События игры развернутся в вымышленном округе Хоуп, расположенном в штате Монтана.

Новое видео с демонстрацией игрового процесса Far Cry 5 знакомит нас с представителями сопротивления, пытающихся освободить небольшой город, захваченный религиозными фанатиками-убийцами. В трехминутном видеоролике можно увидеть нескольких персонажей: Грейс Армстронг, не слишком вежливый снайпер, как из фильмов жанра Blaxploitation 1970-х годов, Ник Рай, летчик-ас, который обеспечивает поддержку огнем сверху на небольшом самолете, и невероятно злая собака по кличке Бумер. В коротком демонстрационном ролике эта команда работает вместе, устраняя группу головорезов, убивающих пару несчастных жителей.

Новая игра Far Cry 5 является продолжением прошлогодней доисторической Far Cry Primal, вышедшей через два года после Far Cry 4. Грядущая свежая часть боевика в открытом мире Ubisoft будет включать кооперативный режим, рассчитанный на двух человек, а также редактор карт.

Как мы уже писали ранее, релиз Far Cry 5 запланирован на 27 февраля 2018 года в версиях для PC, PS4 и Xbox One.

Источник: The Verge