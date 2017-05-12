Новый Google Pixel (Taimen) с Android O замечен в базе данных GeekBench

Последние слухи и утечки указывают на то, что компания Google готовит не два, а сразу три новых смартфона, которые придут на смену нынешним моделям Pixel и Pixel XL. Их кодовые имена – Walleye (судак) и Muskie (щука-маскинонг) и Taimen (таймень). Теперь же последний из них был замечен в базе данных тестового пакета GeekBench.

Здесь хотелось бы отметить один момент: названия рыб и морская тематика в целом уже давно используются Google для обозначения устройств. Так, Nexus 9, Nexus 5X, Nexus 6P и Nexus 4 носили кодовые названия Flounder, Bullhead, Shamu и Mako соответственно, а нынешние Pixel и Pixel XL – Sailfish и Marlin.

Теперь к сути. Важной особенностью является наличие операционной системы Android O. Собственно, аппарат с Android O встречается в тесте GeekBench впервые. Данный факт можно считать косвенным подтверждением того, что Taimen действительно является кодовым названием одного из новых Pixel.

Протестированное устройство оснащено однокристальной системой Qualcomm, восемь процессорных ядер которой работают на частоте до 1,9 ГГц. О том, что это Snapdragon 835, нам говорит описание процессора (ARM implementer 81…). Также ПО показывает, что смартфон оснащен 4 ГБ оперативной памяти. К сожалению, других параметров этот тест не показывает.

В одноядерном тесте аппарат набрал 1804 балла, в многоядерном — 6248 баллов. Для сравнения, грядущий смартфон OnePlus 5 на той же Snapdragon 835 демонстрирует в GeekBench более высокие результаты – 1963 и 6687 баллов.

Источник: Geekbench