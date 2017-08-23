Новый умный браслет Samsung Gear Fit2 Pro умеет отслеживать плавание и выдерживает погружения в воду на глубину до 50 м

Уже через несколько часов компания Samsung представит смартфон Galaxy Note8, который должен расставить все точки над «i» и окончательно вернуть доверие общественности после фиаско Galaxy Note7. Ожидалось, что одновременно со смартфоном будет представлено новой носимое устройство корейской компании – умный браслет Samsung Gear Fit2 Pro. Но вот за считанные часы до начала презентации на испанском сайте Samsung появилась страничка с полным описанием характеристик и возможностей Gear Fit2 Pro, что вполне можно расценивать как анонс новинки. Хотя и очень похоже на, что анонс вышел преждевременным.

Новый Samsung Gear Fit2 Pro, по сути, является улучшенным вариантом браслета Gear Fit2. Главное отличие заключается в более высокой защите от воды, благодаря чему браслет может использоваться во время плавания и даже погружаться в воду на глубину до 50 м.

Samsung Gear Fit2 Pro оснащается изогнутым экраном Super AMOLED диагональю 1,5 дюйма и разрешением 216×432 пикселей. В оснащение носимого устройства входит 0,5 ГБ ОЗУ, 4 ГБ встроенной флэш-памяти, беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2, а также преемник спутниковой навигации GPS. Также в активе устройства акселерометр, барометр, гироскоп и датчик ЧСС.

Емкостью аккумулятора составляет 200 мА•ч, чего должно быть достаточно для 3-4 дней автономной работы при активном использовании, но при включенном GPS этот показатель падает до 9 часов.

Браслет автоматически распознает и фиксирует тип активности, будь то бег, теннис или плаванье.

На выбор доступны два цветовых варианта исполнения ремешка: полностью черный и красный со внутренней стороны. Работает Samsung Gear Fit2 Pro под управлением ОС Tizen OS. Данных цене и сроке начала продаж пока нет, но накануне известный инсайдер Эван Блэсс заявлял, что новинка будет стоить около $200. Это на $20 дороже прошлогодней модели Gear Fit2.

Источник: Samsung