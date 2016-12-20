Обновленные ноутбуки Samsung Notebook 9 series получили процессоры Intel Kaby Lake и слегка обновленный дизайн

Компания Samsung обновила свои 13- и 15-дюймовые модели ноутбуков серии Notebook 9, оснастив их процессорами Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake).

Инженеры Samsung не ограничились лишь банальной заменой процессоров. Обновлённые версии также получили и слегка изменённый дизайн. Теперь ноутбуки Notebook 9 изготавливаются в корпусе с более закруглёнными гранями и более тонкими рамками вокруг дисплея. Это позволило незначительно снизить массу устройств. В результате, 15-дюймовая модель обладает массой около 2 фунтов (около 907 г), а 13-дюймовая версия – 1,8 фунта (около 816 г). Ещё одним новшеством стало добавление подсветки в клавиатуру.

Миниатюризация не привела к ограничениям в плане функциональных возможностей. В новинках реализованы привычные проводные интерфейсы, включая два порта USB 3.0, один порт USB Type-C, видеовыход HDMI и слот microSD. А вот показатели автономности были скорректированы. Samsung больше не обещает 12 часов работы от одного заряда аккумулятора, а заявляет о более реальных показателях на уровне 7 часов. Как отмечают в The Verge, примерно столько работали в автономном режиме предыдущие модификации. Так что речь идёт не об ухудшении времени автономной работы, а о публикации реальных значений.

Источник: The Verge