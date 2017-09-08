Официально представлен смартфон vivo V7+ с дисплеем FullView и 24-мегапиксельной селфи-камерой

Компания vivo анонсировала смартфон V7+, который получил 5,99-дюймовый IPS дисплей Fullview с разрешением 1440х720 точек (соотношение сторон 18:9).

В представленной новинке используются 8-ядерный процессор Snapdragon 450 с частотой 1,8 ГГц и графическим ядром Adreno 506, а также 4 ГБ оперативной памяти. Ёмкость встроенного хранилища составляет 64 ГБ. Также в наличии имеется слот для установки карты памяти формата microSD. Дополнительно устройство поддерживает возможность установки двух SIM-карт без гибридного слота.

Основная камера имеет разрешение 16 МП и поддерживает режим Ultra HD, при котором делается 4 снимка, которые затем объединяются в единое изображение с разрешением 64 МП. На лицевой панели расположена 24-мегапиксельная камера, дополненная вспышкой для селфи Moonlight Glow, программными функциями Face Beauty 7.0 и Portrait Mode. Ёмкость батареи составляет 3225 мАч.

Смартфон vivo V7+ поступит в продажу в Индии с 15 сентября по цене около €286.

Источник: gsmarena