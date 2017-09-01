Olympus представила камеру E-M10 Mark III с поддержкой записи видео в разрешении 4K

Компания Olympus анонсировала обновлённую версию камеры E-M10. Последний раз изменения в E-M10 вносились около двух лет назад.

Новая версия E-M10 Mark III получила некоторые косметические изменения в дизайне и несколько новых функций. Среди них можно отметить поддержку записи видео в разрешении 4K. Также упоминается возможность записи видео в Full HD разрешении с частотой 120 кадров в секунду. В устройстве используются новый графический процессор TruePic VIII и улучшенная система автоматической фокусировки, которая включает 121 точку фокусировки против 81 точки в нынешней модели E-M10 Mark II. Скорость серийной съемки составляет 8,6 к/с.

Новинка получила более крупный (увеличилась в размерах на несколько миллиметров) и тяжёлый (масса возрастёт на 11 грамм) корпус.

Камера Olympus E-M10 Mark III оценивается в $649 (без сменного объектива), за набор с объективом M.Zuiko 14–42mm EZ Lens просят $800.

Источник: The Verge