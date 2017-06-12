Оператор Vodafone Украина вдвое снизил цены на роуминг в Европе (на период с 11 июня по 11 июля)

Оператор мобильной связи Vodafone Украина также решил поздравить своих абонентов с введением безвизового режима между Украиной и ЕС, подарив им 50% скидку на роуминг.

Специальное предложение будет действительно в течение месяца, начиная с 11 июня 2017 года, для частных абонентов Vodafone контрактной и предоплаченной формы обслуживания, которые будут пользоваться услугами связи в роуминге с помощью услуги «Роуминг как дома». В этот период для клиентов Vodafone стоимость услуги будет вдвое дешевле, при этом в зависимости от тарифа, праздничная скидка составит до 250 грн.

Напомним, что украинские абоненты Vodafone могут пользоваться роумингом в 16-ти самых популярных роуминговых странах Европы – это Польша, Италия, Германия, Чехия, Испания, Франция, Португалия, Венгрия, Ирландия, Великобритания, Греция, Нидерланды, Мальта, Албания, Румыния и Турция.

Специальные условия активируются автоматически, для того чтобы воспользоваться ими, достаточно подключить услугу «Роуминг как дома» в день начала путешествия по Европе – с помощью приложения «Мой Vodafone» или USSD-команды *600# и кнопка вызова. Предложение действует для всех абонентов тарифов Vodafone Red Vodafone Red S, M, L, XL. Подробно об условиях пользования роумингом можно узнать в разделе «Роуминг» на сайте Vodafone.ua.

Источник: Vodafone Украина