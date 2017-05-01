Опубликовано множество фотографий смартфона LG G6 Mini с экраном диагональю 5,4 дюйма

Новенький флагманский смартфон LG G6 уже успел побывать у нас в редакции, оставив после себя сугубо положительные впечатления. Напомним, аппарат продолжает славную традицию дизайна с тонкими рамками корпуса, заложенную еще в G2. Если верить последним слухам, в настоящее время LG готовит к выходу уменьшенную версию LG G6.

Напомним, LG G6 оснащается дисплеем нового формата Full Vision диагональю 5,7 дюйма с непривычным для смартфона соотношением сторон 18:9 (2880х1440 пикселей). Если верить источнику, то младшая версия будет оснащена дисплеем диагональю 5,4 дюйма с аналогичным соотношением сторон. Дисплей якобы займет более 80% площади фронтальной панели смартфона.

О других характеристиках, увы, данных пока нет, но можно смело предположить, что SoC Snapdragon 835 младшая версия LG G6 не получит.

Зато есть фотографии, на которых якобы запечатлен смартфон LG G6 Mini. И поддельными эти снимки не кажутся. Показанное на них устройство выполнено в стиле LG G6, оснащено сдвоенной основной камерой, расположенной рядом со сканером отпечатков пальцев. Внизу предполагаемого LG G6 Mini можно разглядеть разъем USB Type-C, отверстие микрофона и отверстия для выхода звука громкоговорителя, вверху – находится еще один микрофон и 3,5 мм разъем для наушников.

Уменьшенная версия LG G6 (при условии, что она существует) может в конечном итоге называться иначе, но вариант с Mini кажется наиболее вероятным, особенно с учетом того, что последний мини-флагман компании назывался LG G2 Mini.

Источник: gizmochina