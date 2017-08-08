Опубликованы реальные фотографии смартфона Google Pixel 2 спереди и сзади

В последнее время сильно участились случаи утечки различных материалов, которые касаются смартфонов Google Pixel второго поколения. Вслед за сгенерированными на компьютере изображениями в сети появились и первые реальные фотографии смартфона Google Pixel 2.

Данные фотографии, который ресурс GSMArena получил от анонимного информатора, демонстрируют, судя по всему, ранний прототип младшей модели Pixel второго поколения. На одном из фото запечатлена передняя панель смартфона, на другом – тыльная сторона корпуса.

Новая утечка подтверждает ровно тот же дизайн, что мы видели на различных изображениях в последние дни. А именно — никаких существенных отличий в плане дизайна от оригинальных моделей не предвидится.

Что касается передней панели, Google Pixel 2 не получит безрамочный дизайн, как предполагалось изначально, а сохранит довольно широкие рамки над и под дисплеем. В то же время новое поколение получит более вытянутую прямоугольную форму и углы корпуса, если судить по фото, будут немного острее, чем у оригинального Pixel. Также на передней панели в верхней и нижней частях видны симметрические решетки стереодинамиков.

На втором фото мы видим одинарную камеру с двойной светодиодной вспышкой, а также несколько иной дизайн задней панели. Как и прежде она состоит из двух частей с применением стеклянной вставки иного цвета, но теперь занимает ощутимо меньшую площадь. Расположение сканера отпечатков пальцев, как видим, осталось прежним.

Также автор утечки подтверждает, что новые модели Pixel будут лишены 3,5-мм разъема для наушников. Таким образом, Google присоединится к остальным именитым производителям, отказавшимся от этого разъема в своих флагманских смартфонах.

Анонс нового поколения Google Pixel ожидается в октябре.

Источник: GSMArena