Ожидается, что младшая версия смартфона Nokia D1C будет стоить $150, а старшая – $200

Анонс новых смартфонов под многострадальным брендом Nokia, права на использование которого недавно перешли к HMD Global, ожидается на выставке MWC 2017 в конце февраля. На данный момент мы все еще не знаем, какие именно смартфоны войдут в экспозицию HMD Global, но уже сейчас совершенно ясно, что модель Nokia D1C – одна из грядущих новинок. Свежие данные указывают на то, что младшая версия Nokia D1C будет стоить $150, а за старшую придется отдать $200.

Младшая версия Nokia D1C будет оснащена пятидюймовым экраном Full HD, 2 ГБ ОЗУ и 13-мегапиксельной камерой. А старшая получит дисплей Full HD диагональю 5,5 дюйма, 3 ГБ оперативной памяти и камеру разрешением 16 Мп. В остальном они абсолютно идентичны: в качестве основы выступит SoC Snapdragon 430, объем флэш-памяти составит 16 ГБ, фронтальная камера характеризуется разрешением 8 Мп, а роль ОС достанется Android 7.0.

Источник: NPU