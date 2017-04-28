Первое фото бурильной машины The Boring Company Илона Маска, использующейся для строительства тоннеля под Лос-Анджелесом

Сотрудник SpaceX опубликовал в своем Инстаграме первое фото бурильной машины, которую The Boring Company – новоиспеченное предприятие небезызвестного Илона Маска – использует для строительства тоннеля под Лос-Анджелесом.

Автор снимка оставил подпись «еще один день бурения (скучный день) на работе» и хештег о любви к своей должности без каких-либо других подробностей. Уже очень скоро на фото обратили внимание СМИ, после чего оно разлетелось по сети со скоростью света. Повышенное внимание последних привело к тому, что упомянутый сотрудник удалил снимок и закрыл свой аккаунт в Инстаграме. Сложно объяснить мотивы его действий, но тем не менее.

В феврале Маск рассказал Bloomberg, что бурильная машина уже готова и используется по назначению. Тогда же были названы некоторых параметры установки: масса – 1,2 тысяч тонн, диаметр — 7,9 метра, длина — 121,9 метра. Основатель SpaceX также дал ей собственное имя— Нанни (Nannie).

Изображена ли на опубликованном фото Нанни или ее сестра — точно неизвестно. В SpaceX не ответили на запрос The Verge. В издании подчеркнули, что оборудование на снимке, судя по размеру, может быть лишь частью установки.

Источник: TJ и The Verge