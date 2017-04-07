Планшет Samsung Galaxy Tab S3 стал доступен для предварительного заказа в Украине по цене от 21 тыс. грн

Компания «Samsung Electronics Украина» сообщила о старте предзаказа в Украине на новый планшет Samsung Galaxy Tab S3. Как отмечает производитель, это универсальное решение, которое ориентировано на активных потребителей цифрового контента, может использоваться для просмотра видео и запуска игр, но в то же время представляет собой универсальный инструмент для продуктивной работы.

Планшет Samsung Galaxy Tab S3 оснащён 9,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем с QXGA разрешением (2048×1536 точек). Защитным стеклом у новинки прикрыт не только экран, но и вся задняя панель корпуса планшета. Устройство несёт на борту 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 820 с частотой 2,15 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Благодаря наличию слота для установки карты памяти формата microSD ёмкость хранилища можно расширить на дополнительные 256 ГБ.

На задней панели планшета Samsung Galaxy Tab S3 расположена 13-мегапиксельная камера с автофокусом и LED вспышкой. На лицевой панели доступна камера на базе 5-мегапиксельного сенсора. Устройство содержит встроенные модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2, а также опционально поддерживает мобильную связь LTE Cat.6 (300 Мбит/с). Вместе с тем, поддерживаются навигационные системы GPS, ГЛНАСС, BEIDOU, GALILEO. Из сенсоров доступны акселерометр, датчик Холла, RGB-сенсор, сканер отпечатков пальцев, гироскоп. Galaxy Tab S3 стал первым планшетом Samsung с квадрафонической акустикой, созданной AKG by HARMAN. Устройство комплектуется батареей ёмкостью 6000 мАч и поддерживает быструю подзарядку. Для подзарядки служит порт USB 3.1 (Type-C). Планшет имеет размеры 237,3×169,0x6,0 мм и массу 429 г (Wi-Fi) или 434 г (LTE). В качестве ОС используется версия Android 7.0.

В комплект поставки планшета Samsung Galaxy Tab S3 включается новый стилус S Pen. Новый стилус обладает точкой касания всего в 0,7 мм и распознает до 4000 уровней давления. При этом в корпусе планшета нет отдельного гнезда для хранения S Pen. Впрочем, пользователь может прикрепить стилус к боковой грани с помощью размещенных там магнитов.

Предварительный заказ на планшет Samsung Galaxy Tab S3 можно оформить с 7 апреля 2017 года, а старт продаж запланирован на 18 апреля 2017 года. Оформить предзаказ можно на сайте samsung.com и сайтах магазинов-партнеров. Рекомендованная розничная цена на модель TAB S3 Wi-Fi (SM-T820) составляет 20 999 грн, на модель TAB S3 LTE (SM-T825) – 26 999 грн. Пользователи, которые оформят предзаказ в период с 7 по 17 апреля, получат в подарок фирменный чехол для планшета черного или ментолового цвета на выбор.