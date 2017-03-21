Платформа Qualcomm 205 принесёт поддержку 4G в доступные мобильные телефоны

Компания Qualcomm обновила свою мобильную платформу начального уровня и принесла поддержку 4G в мобильные телефоны. Причём, это первое обновление за последние 3 года.

Анонсированная платформа Qualcomm 205 представляет собой систему-на-чипе, включающую 2 вычислительных ядра с частотой 1,1 ГГц, GPU Qualcomm Adreno 304 и модем LTE Cat 4 (поддерживаются стандарты связи 4G, 3G, 2G). Последний обеспечивает скорость загрузки данных до 150 Мбит/с и скорость передачи данных до 50 Мбит/с. Платформа поддерживает стандарты беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 и ANT+, содержит модули GPS и FM-радио. Также сообщается о поддержке двух камер с разрешением 3 МП каждая, двух SIM-карт, дисплея с разрешением 480p VGA и частотой обновления 60 Гц. Устройства на базе Qualcomm 205 смогут осуществлять стриминг видео.

Как отмечают в компании, новая платформа позволит создавать недорогие мобильные устройства с поддержкой высокоскоростной связи 4G. Такие телефоны обеспечат доступ к финансовым транзакциям в сфере малого бизнеса, позволят использовать функции Voice over LTE (VoLTE) и Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi), осуществлять потоковое воспроизведение музыки и видео. Кроме того, мобильные телефоны на базе Qualcomm 205 смогут долго работать без подзарядки (несколько дней), что актуально для территорий с ограниченным доступом к электричеству.

Платформа Qualcomm 205 уже доступна для заказа партнёрам компании. Готовые устройства на её основе ожидаются в продаже во втором квартале.

Источник: The Verge