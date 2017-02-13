По новым данным, Apple заказала у Samsung Display еще 60 млн панелей OLED для смартфонов iPhone 8 вдобавок к первоначальным 100 млн единиц

Как сообщает издание The Korea Herald, компания Apple заказала у Samsung Display еще 60 млн панелей OLED диагональю 5,5 дюйма для следующего поколения смартфонов iPhone. Сообщается, что эти 60 млн компания Apple заказала у Samsung Display вдобавок к первоначальным 100 млн, заказанным в прошлом году, тем самым увеличив общую сумму заказа от первоначальных 8 трлн южнокорейских вон (около $6,96 млрд) до 13 трлн южнокорейских вон ($11,31 млрд).

По оценке наблюдателей, доля Samsung Display в общем объеме панелей для новых iPhone составит рекордные 80%. То есть, Samsung Display станет основным поставщиком экранов OLED для новых смартфонов Apple. В данном случае эксперты выходят из того, что каждое новое поколение смартфонов iPhone расходится тиражом более 200 млн штук. Вот только есть здесь один маленький нюанс.

По последним данным, в этом году, когда линейка iPhone отмечает свое 10-летие, компания Apple представит три новых смартфона: модели iPhone 7s и 7s Plus с дисплеями диагональю 4,7 и 5,5 дюйма соответственно, а также совершенно новый iPhone 8 или iPhone X (как бы он в конце концов не назывался), который единственным получит дисплей OLED и будет стоит более $1000. То есть, либо с подсчетами что-то не так, либо Apple рассчитывает на очень удачный год, надеясь продать только одних iPhone 8 в количестве 160 млн штук минимум. Многие согласятся, что второй вариант выглядит вполне правдоподобным.

Отметим, что компания LG Display, которая наряду с Sharp и Japan Display в прошлом поставляла экраны для iPhone, в этом году впервые за 10 лет может выбыть из списка партнеров Apple. Сообщается, что LG Display не смогла достаточно быстро переключиться с LCD на OLED, поэтому и лишилась заказов. Также сообщается, что LG Display больше выступает по дисплеям OLED большой диагонали для телевизоров, тогда как Samsung Display сильнее в выпуске панелей OLED меньшего форм-фактора, широко используемых в премиальных смартфонах компании.

Источник: The Korea Herald