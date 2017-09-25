Пользователи Viber удалили 5 миллиардов сообщений за два года с момента запуска данной функции в мессенджере

Разработчики Viber подсчитали, что за два года с момента запуска функции удаления отправленных сообщений, абоненты мессенджера удалили 5 миллиардов некорректных сообщений. Функция была официально представлена в ноябре 2015 года для того, чтобы пользователи имели возможность избавиться от сообщений с ошибками, неточно сформулированными фразами или случайно посланными тому человеку, для чьих глаз они не предназначалось.

Удаление случайно отправленных сообщений возможно как в личных диалогах, так и в групповых чатах Viber на всех устройствах участников чата. Приложение позволяет удалять сообщения в течение 2 недель после отправки, даже после того, как адресат их прочел. Механизм Viber отслеживает, все ли сообщения сохранились в чате, и сообщает об их удалении как отправителю, так и получателю. Разработчики отметили, что в ближайшем будущем в компании намерены представить еще более расширенную функциональность для удаления сообщений.

Напомним, что недавно в мессенджере Viber появилась возможность поменять связанный с аккаунтом номер телефона без потери данных. Для этого достаточно установить в смартфон или планшет новую SIM-карту: приложение автоматически идентифицирует это и предложит пользователю изменить номер телефона, а также, при необходимости, сохранить историю переписки в облачном хранилище. После этого для смены номера потребуется ввести новый номер и подтвердить его, получив код в SMS.

Отметим, что сервис Viber является частью японской Rakuten Group и насчитывает порядка 800 миллионов уникальных пользователей в 193-х странах мира из которых 20 миллионов абонентов — в Украине.

Источник: Viber