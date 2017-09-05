После рекордного роста стоимость Bitcoin обвалилась на $1000 из-за позиции властей Китая относительно ICO

Недавний стремительный рост стоимости криптовалюты Bitcoin сменился резким падением. После рекордного повышения до уровня $5000 сначала произошла незначительная корректировка, которая сменилась падением стоимости почти на 20% — до уровня $4000.

Причиной такого резкого разворота стала официальная позиция Китая, который 4 сентября запретил проведение операций финансирования через ICO (форма привлечения инвестиций в виде первичного размещения монет или токенов) на территории страны. Запрет распространяется как на компании, так и на частных лиц. Более того, те лица, которые уже провели операции ICO, должны вернуть средства. Специальная комиссия должна провести расследование деятельности 60 платформ, а до окончания расследования все операции ICO в Китае будут остановлены. Причиной столь радикального шага стало подозрение контролирующих финансовых органов, что некоторые из ICO являются финансовыми махинациями и пирамидами.

После появления этих сведений стоимость Bitcoin резко пошла вниз. Сегодня, 5 сентября, зафиксирован минимум стоимости криптовалюты на значении $4037,50. Это почти на $1000 меньше рекордного значения $5013,91 за единицу Bitcoin, которое было достигнуто 2 сентября. На момент подготовки материала наблюдается некоторое восстановление стоимости криптовалюты, торги проходят на уровне $4250.

Добавим, вслед за Bitcoin наблюдалось снижение стоимости и других криптовалют на 10-20% за сутки.