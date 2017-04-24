Компания Lenovo намерена выпустить обновлённые смартфоны в рамках линейки Moto Z, и соответствующие устройства уже практически готовы. Недавно можно было ознакомиться с внешним видом модели Moto Z2 Force, а теперь появились рендерные изображения смартфона Moto Z2 Play.

Внешний вид новинки не претерпел существенных изменений по сравнению с моделью Moto Z Play, выпущенной в прошлом году. На задней панели можно рассмотреть выступающий модуль камеры, логотип Moto и коннектор для подключения сменных аксессуаров moto mod. На лицевой панели также не изменилось расположение вспышки, камеры, сенсоров. Вместе с тем, изменилась форма сканера отпечатков пальцев и LED вспышки на лицевой панели. Визуально, устройство стало более тонким, но без знания точных размеров утверждать этого нельзя. На задней панели иначе выглядит линия антенны, появился новый датчик для камеры, а также изменился дизайн коннектора moto mod.

Какие-либо технические характеристики смартфона Moto Z2 Play пока не сообщаются. Предполагается, что он сохранит размер и разрешение дисплея, но получит более новый процессор Snapdragon 626 (вместо Snapdragon 625) и менее ёмкую батарею (если подтвердится информация об уменьшении толщины корпуса). Сроки проведения презентации Moto Z2 Play также не сообщаются, можно лишь предположить, что она состоится 8 июня, учитывая изображение на дисплее рендера.

Источник: gizmochina