Представлен смартфон ASUS Zenfone 4 Max со сдвоенной основной камерой и аккумулятором емкостью 5000 мА∙ч

Еще в мае на мероприятии, посвященном итогам первого квартала 2017 финансового года, компания ASUS дразнила общественность готовящимися к выходу трем новыми моделями смартфонов: Zenfone 4 Max, Zenfone 4 и Zenfone 4S. И вот сегодня первый из них был официально представлен в России.

По словам производителя, смартфон Zenfone 4 Max (ZC554KL) «создан для людей, ведущих мобильный стиль жизни». Главными отличительными особенностями новинки является аккумулятор большой емкости – целых 5000 мА∙ч – и система из двух основных камер, но о ней ниже.

Смартфон Zenfone 4 Max выйдет в двух версиях, использующих разные однокристальные платформы: сердцем одной служит восьмиядерная SoC Snapdragon 430, второй – четырехъядерная Snapdragon 425. Объем оперативной памяти может достигать 4 ГБ, а встроенной флэш-памяти в зависимости от модификации может быть 16, 32 либо 64 ГБ.

В лотке помимо двух посадочных мест для карт SIM, есть отдельное место для карт памяти microSD (поддерживаются карты объемом до 256 ГБ), что является большой редкостью среди моделей с не гибридным разъемом.

Смартфон оснащен дисплеем IPS диагональю 5,5 дюйма и разрешением Full HD (наличие фильтра синего цвета, снижающего нагрузку на глаза, и поддержка 10 одновременных касаний мультитач). Сверху экран прикрыт защитным стеклом 2.5D.

Как уже отмечалось выше, одна из главных изюминок новинки – система из двух основных камер. Обе камеры характеризуются одинаковым разрешением, 13 Мп, но фокусное расстояние объективов разнится: 26 мм (в главной камере) и 12 мм (в дополнительной). Главная камера также получила объектив с максимальной диафрагмой F/2,0.

В основной камере ASUS Zenfone 4 Max применяется быстрый фазовый автофокус, тратящий на фокусировку 0,03 с, электронная стабилизация изображения и светодиодная вспышка. Возможности видеозаписи ограничены разрешением Full HD и кадровой частотой 30 к/с. Зато есть целых восемь режимов съемки, включая режим низкой освещенности для получения качественных фото с хорошей детализацией даже при слабом свете и режим супер-разрешение. В режиме супер-разрешение ZenFone 4 Max делает сразу четыре снимка, а затем объединяет их в одну фотографию, четкость которой будет эквивалентна 52-мегапиксельному изображению.

Во фронтальной камере смартфона применяется датчик изображения разрешением 8 Мп и объектив с максимальной диафрагмой F/2,2. Кроме того, фронтальная камера оснащена светодиодной вспышкой с рассеянным светом и располагает режимом улучшения портрета, позволяющей скрыть дефекты кожи, подчеркнуть взгляд и добиться более естественной цветопередачи.

Также в конфигурации смартфона адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1, дактилоскопический датчик (встроен в кнопку Home на передней панели), стандартный набор сенсоров и датчиков, модем LTE Cat. 4 (прием – 150 Мбит/с, отдача – 50 Мбит/с), один громкоговоритель и двойной встроенный микрофон с технологией шумоподавления

Параметры автономности новинки действительно выглядят неплохо: производитель обещает до 26 часов в режиме просмотра интернет-страниц посредством связи Wi-Fi, до 22 часов в режиме воспроизведения видео, до 40 часов в режиме разговора в сети 3G и до 46 дней в режиме ожидания в сети LTE. Кроме того, в устройстве реализован режим мобильного аккумулятора — ASUS ZenFone 4 Max может делиться энергией с другими устройствами.

Для подзарядки достаточно подключить второе устройство к ZenFone 4 Max кабелем OTG, который содержится в комплекте поставки.

Производитель заявляет, что благодаря дюжине защитных функций, включая мониторинг температуры и защиту от перегрузок, аккумулятор смартфона ZenFone 4 Max сумеет прослужить в два раза дольше, чем обычные, выдержав до 500 циклов полной разрядки и подзарядки при обычной температуре воздуха (25°). Данный комплекс интеллектуальных технологий управления энергопитанием объединен под общим названием PowerMaster. Само собой, поддерживается технология быстрой зарядки. Функцию ускоренной подзарядки с мощностью 10 Вт (5 В, 2 А) позволяет зарядить аккумулятора от 0% до 100% за 4 часа, а 15-минутной подзарядки должно хватить на 3 часа разговоров. На случай если уровень заряда упадет до 10% предусмотрен режим «суперэнергосбережения».

При габаритах 154х76,9х8,9 мм смартфон ASUS ZenFone 4 Max весит 181 г. Корпус смартфона — металлический, вариантов расцветки три — черный, золотой и розовый.

Управлением всеми функциями устройства возложено на ОС Android 7.0 с фирменной оболочкой ZenUI.

На российской рынке смартфон ASUS Zenfone 4 Max будет продаваться по цене от $235 за младшую версию с SoC Snapdragon 425, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти. Сроки начала продаж и цены для других регионов ASUS пока не раскрыла.

Источник: ASUS