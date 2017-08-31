Представлен защищенный смартфон LG V30: 6-дюймовый дисплей OLED FullVision, сдвоенная камера с диафрагмой F/1,6 и 32-разрядный ЦАП и стереодинамики B&O Play

Компания LG сегодня на специальном мероприятии в рамках выставки IFA 2017 официально представила флагманский смартфон LG V30, который открыл новую главу в премиальной линейке V, а, возможно, что и во всей истории смартфонов южнокорейского гиганта. Новинка, как и предполагалось, распрощалась с одной из главных отличительных особенностей – дополнительным дисплеем и показала, что будущее рынка смартфонов неразрывно связано с технологией OLED. В целом же все предварительные данные об устройстве подтвердились и выглядит оно именно таким как на изображениях из утечек (весьма похожим на Samsung Galaxy S8), так что нам остается все еще раз повторить и подвести итоги.

В описании новинки производитель первым делом отмечает большой экран FullVision с соотношением сторон 18:9 и выдающуюся сдвоенную камеру, в которой установлен объектив Crystal Clear Lens со стеклянными линзами и диафрагмой F/1,6. Также производитель выделяет продвинутую аудиосистему на основе стереодинамиков B&O Play и четырехканального 32-разрядного ЦАП от ESS, режим киносъемки Cine Video, защищенное исполнение и множество оригинальных программных возможностей нового пользовательского интерфейса UX 6.0+.

LG V30 первым в мире получил пластиковый дисплей FullVision, выполненный по технологии OLED (P-OLED). Напомним, модель G6 располагает экраном IPS. Экран характеризуется диагональю 6 дюймов при разрешении QuadHD+ (2880х1440пикселей), что соответствует плотности 538 пикселей на дюйм. Для сравнения, у недавно представленного Galaxy Note8 используется дисплей Super AMOLED размером 6,3 дюйма и разрешением 2960х1440 пикселей. Загнутый по краям экран занимает 82% площади лицевой панели смартфона и поддерживать HDR10, что в теории обещает еще большую контрастность и цветовую насыщенность.

В качестве однокристальной системы выступает Qualcomm Snapdragon 835, что должно обеспечить ощутимый прирост производительности по сравнению с используемой в G6 моделью Snapdragon 821. Объем оперативной памяти LPDDR4 равен 4 ГБ. Запланирован выпуск двух вариантов аппарата, различающихся только объемами встроенной флэш-памяти: обычный V30 получит 64 ГБ флэш-памяти UFS 2.0, а версия V30+ – 128 ГБ памяти UFS 2.0. Присутствует и слот для карт памяти microSD, поддерживается использование носителей объемом до 2 ТБ.

Несмотря на большой, смартфон получился довольно компактным, за счет узких рамок. Новая модель на 8 мм короче и на 3 мм тоньше предшественника. Полные размеры LG V30 – 151,7х75,4х7,3 мм, масса – 158 г. Производитель утверждает, что LG V30 является самым легким шестидюймовым смартфоном. Отметим, что корпус устройства с обеих сторон прикрыт защитными стеклами Gorilla Glass 5. Причем оба симметрично закруглены.

Основная камера у LG V30, как отмечалось выше, сдвоенная. В основном модуле используется сенсор разрешением 16 Мп и объективом с диафрагмой F/1,6 и углом обзора 71°. Ему в пару установлен 13-мегапиксельный модуль 13 Мп с объективом, характеризующимся диафрагмой F/1,9 и углом обзора 120°. Основная камера оснащена системами оптической (OIS) и электронной (EIS) стабилизации изображения, а также гибридным автофокусом, который сочетает в себе фазовый автофокус и лазерный помощник автофокуса. Во фронтальной камере применяется сенсор разрешением 5 Мп и объектив с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 90°.

Среди выдающихся возможностей новой камеры производитель отмечает функции Point Zoom и Cine Effect. Первая обеспечивает возможность увеличения не только центральной, но и любой другой части кадра, а вторая предлагает палитру из 15 художественных эффектов, позволяющих стилизовать видео под киноленты разных жанров (романтическая комедия, летний блокбастер, мистика, триллера, классика и т.д.). Кроме того, LG V30 режим расширения динамического диапазона изображения LG-Cine Log.

Устройство сохранило аудиоразъем 3,5 мм, а включенные в комплект поставки наушники B&O Play должны помочь полноценно оценить качество воспроизведения несжатого звука.

Работу смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 3300 мА∙ч. К слову, аккумулятор здесь, в отличие от V20, несъемный. Поддерживается беспроводная зарядка, а также быстрая проводная зарядка Quick Charge 3.0.

Разблокировать LG V30 можно не только привычным способом, приложив палец к сканеру отпечатков пальцев на задней панели. Аппарат сможет узнать владельца по лицу и по голосу, причем даже когда экран отключен. В случае распознавания по лицу используется фронтальная камера, а за распознание по голосу отвечает технология Qualcomm Aqstic, но об этом мы уже рассказывали.

В списке средств подключения (проводных и беспроводных) производитель перечисляет USB Type-C (USB 2.0), LTE-A 4 Band CA, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 BLE и NFC.

LG V30 не просто защищен по стандарту IP68 (полностью пыленепроницаем и выдерживает погружения в воду на глубину до 1,5 м в течение 30 минут), но и рассчитан на суровые условия работы, доказательством чему является наличие сертификата военного стандарта MIL-STD-810G (Military Standard). То есть, смартфон не страшно не только уронить (в пределах разумного, конечно), но и взять с собой в разведку.

Из коробки LG V30 работает под управлением ОС Android 7.1.2 Nougat с фирменной оболочкой UX 6.0+. Это немного разочаровывает, учитывая, что новая Android 8.0 Oreo вышла еще на прошлой неделе, а LG V20 в свое время был первым смартфоном, который поставлялся с ОС Android 7.0 Nougat.

Смартфон будет доступен в четырех вариантах внешнего оформления (Aurora Black, Cloud Silver, Moroccan Blue и Lavender Violet), показанных на заглавной иллюстрации.

Продажи LG V30 стартуют 21 сентября в Южной Корее и постепенно охватят другие страны. Его цена пока держится в секрете.

Источник: LG