Представлены настольные процессоры Intel Kaby Lake
Первая фаза анонса процессоров Intel Kaby Lake, как известно, состоялась летом прошлого года. Тогда процессорный гигант представил две разновидности чипов нового поколения, являющиеся представителями новой фазы оптимизации в новой трехступенчатой модели обновления микроархитектуры — Kaby Lake-Y и Kaby Lake-U. В серии Kaby Lake-Y и Kaby Lake-U вошли двухъядерные энергоэффективные модели, предназначенные для планшетов, ультрабуков, гибридных устройств и так далее. И вот спустя несколько месяцев процессорный гигант уважил владельцев настольных ПК и мощных ноутбуков, представив настольные и высокопроизводительные ноутбучные процессоры семейства Kaby Lake. Это модели Kaby Lake-H, нацеленные на сегмент высокопроизводительных ноутбуков и мобильных рабочих станций, и модели Kaby Lake-S для традиционных ПК.
Само собой, производительность новых настольных процессоров Kaby Lake выше, чем у моделей прошлого поколения, использующих микроархитектуру Skylake. А вот насколько выше – это уже другой вопрос. Едва ли здесь стоит рассчитывать на ощутимый прирост, учитывая, что ядро Kaby Lake представляет собой обновленную версию архитектуры ядра Skylake. Мизерную прибавку по сравнению с моделями Skylake подтверждают и первые тесты новых чипов Kaby Lake, которые уже начали появляться в сети. Да и сама Intel, в общем то, не умело скрывает тот факт, что Kaby Lake не сильно превосходят Skylake, сравнивая чипы нового поколения со старичками Haswell четвертого поколения. Более подробно разбираться что к чему будем, когда Kaby Lake приедут к нам на тест, а пока сосредоточимся на основном.
К преимуществам новых чипов, они, в основном, обусловлены новыми наборами системной логики 200-series, обеспечивающими поддержку 24 линий PCI Express 3.0 и 10 разъемов USB 3.0. Также можно отметить улучшенный частотный потенциал.
Для удобства восприятия основные характеристики новых настольных процессоров Kaby Lake сведены в таблицу:
|Модель
|Кол-во ядер/потоков
|Частота, ГГц
|Объем кэш-памяти, МБ
|GPU
|TDP, Вт
|Рекомендованная розничная цена, $
|Core i7-7700K
|4/8
|4,2-4,5
|8
|HD Graphics 630
|91
|339
|Core i7-7700
|4/8
|3,6-4,2
|8
|HD Graphics 630
|65
|303
|Core i7-7700T
|4/8
|2,9-3,8
|8
|HD Graphics 630
|35
|303
|Core i5-7600K
|4/4
|3,8-4,2
|6
|HD Graphics 630
|91
|242
|Core i5-7600
|4/4
|3,5-4,1
|6
|HD Graphics 630
|65
|213
|Core i5-7600T
|4/4
|2,8-3,7
|6
|HD Graphics 630
|35
|213
|Core i5-7500
|4/4
|3,4-3,8
|6
|HD Graphics 630
|65
|192
|Core i5-7500T
|4/4
|2,7-3,3
|6
|HD Graphics 630
|35
|192
|Core i5-7400
|4/4
|3,0-3,5
|6
|HD Graphics 630
|65
|182
|Core i5-7400T
|4/4
|2,4-3,0
|6
|HD Graphics 630
|35
|182
|Core i3-7350K
|2/4
|4,2
|4
|HD Graphics 630
|60
|168
|Core i3-7320
|2/4
|4,1
|4
|HD Graphics 630
|51
|149
|Core i3-7300
|2/4
|4,0
|4
|HD Graphics 630
|51
|138
|Core i3-7300T
|2/4
|3,5
|4
|HD Graphics 630
|35
|138
|Core i3-7100
|2/4
|3,9
|4
|HD Graphics 630
|51
|117
|Core i3-7101E
|2/4
|3,9
|3
|HD Graphics 610
|54
|117
|Core i3-7100T
|2/4
|3,4
|3
|HD Graphics 630
|35
|117
|Core i3-7100TE
|2/4
|3,4
|3
|HD Graphics 610
|35
|117
Процессоры линейки Pentium получили поддержку технологии Hyper-Threading. То есть, имея по два физических ядра, они могут выполнять по четыре потока команд одновременно. С учетом меньшей стоимости и характеристик уровня моделей Core i3 чипы Pentium нового поколения представляют особый интерес.
Всего было представлено пять настольных процессоров Pentium, относящихся к семейству Kaby Lake:
|Pentium G4620
|2/4
|3,7
|3
|HD Graphics 630
|51
|93
|Pentium G4600
|2/4
|3,6
|3
|HD Graphics 630
|51
|82
|Pentium G4560
|2/4
|3,5
|3
|HD Graphics 610
|54
|64
|Pentium G4600T
|2/4
|3,0
|3
|HD Graphics 630
|35
|нет данных
|Pentium G4560T
|2/4
|2,9
|3
|HD Graphics 610
|35
|нет данных
Что же касается высокопроизводительных ноутбучных процессоров семейства Kaby Lake, вот данные по ним:
|Core i7-7700HQ
|4
|до 3,8 ГГц
|6
|HD Graphics 630
|45
|нет данных
|Corei7-7820HQ
|4
|до 3,9 ГГц
|8
|HD Graphics 630
|45
|нет данных
|Core i7-7820HK
|4
|до 3,9 ГГц
|8
|HD Graphics 630
|45
|нет данных
|Core i7-7920HQ
|4
|до 4,1 ГГц
|8
|HD Graphics 630
|45
|нет данных
|Core i5-7300HQ
|4
|до 3,5 ГГц
|6
|HD Graphics 630
|45
|нет данных
|Core i5-7440HQ
|4
|до 3,8 ГГц
|6
|HD Graphics 630
|45
|нет данных
Источник: techpowerup, engadget и intel