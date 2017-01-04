Представлены настольные процессоры Intel Kaby Lake

Представлены настольные процессоры Intel Kaby Lake

Первая фаза анонса процессоров Intel Kaby Lake, как известно, состоялась летом прошлого года. Тогда процессорный гигант представил две разновидности чипов нового поколения, являющиеся представителями новой фазы оптимизации в новой трехступенчатой модели обновления микроархитектуры — Kaby Lake-Y и Kaby Lake-U. В серии Kaby Lake-Y и Kaby Lake-U вошли двухъядерные энергоэффективные модели, предназначенные для планшетов, ультрабуков, гибридных устройств и так далее. И вот спустя несколько месяцев процессорный гигант уважил владельцев настольных ПК и мощных ноутбуков, представив настольные и высокопроизводительные ноутбучные процессоры семейства Kaby Lake. Это модели Kaby Lake-H, нацеленные на сегмент высокопроизводительных ноутбуков и мобильных рабочих станций, и модели Kaby Lake-S для традиционных ПК.

Само собой, производительность новых настольных процессоров Kaby Lake выше, чем у моделей прошлого поколения, использующих микроархитектуру Skylake. А вот насколько выше – это уже другой вопрос. Едва ли здесь стоит рассчитывать на ощутимый прирост, учитывая, что ядро Kaby Lake представляет собой обновленную версию архитектуры ядра Skylake. Мизерную прибавку по сравнению с моделями Skylake подтверждают и первые тесты новых чипов Kaby Lake, которые уже начали появляться в сети. Да и сама Intel, в общем то, не умело скрывает тот факт, что Kaby Lake не сильно превосходят Skylake, сравнивая чипы нового поколения со старичками Haswell четвертого поколения. Более подробно разбираться что к чему будем, когда Kaby Lake приедут к нам на тест, а пока сосредоточимся на основном.

К преимуществам новых чипов, они, в основном, обусловлены новыми наборами системной логики 200-series, обеспечивающими поддержку 24 линий PCI Express 3.0 и 10 разъемов USB 3.0. Также можно отметить улучшенный частотный потенциал.

Для удобства восприятия основные характеристики новых настольных процессоров Kaby Lake сведены в таблицу:

МодельКол-во ядер/потоковЧастота, ГГцОбъем кэш-памяти, МБGPUTDP, ВтРекомендованная розничная цена, $
Core i7-7700K4/84,2-4,58HD Graphics 63091339
Core i7-77004/83,6-4,28HD Graphics 63065303
Core i7-7700T4/82,9-3,88HD Graphics 63035303
Core i5-7600K4/43,8-4,26HD Graphics 63091242
Core i5-76004/43,5-4,16HD Graphics 63065213
Core i5-7600T4/42,8-3,76HD Graphics 63035213
Core i5-75004/43,4-3,86HD Graphics 63065192
Core i5-7500T4/42,7-3,36HD Graphics 63035192
Core i5-74004/43,0-3,56HD Graphics 63065182
Core i5-7400T4/42,4-3,06HD Graphics 63035182
Core i3-7350K2/44,24HD Graphics 63060168
Core i3-73202/44,14HD Graphics 63051149
Core i3-73002/44,04HD Graphics 63051138
Core i3-7300T2/43,54HD Graphics 63035138
Core i3-71002/43,94HD Graphics 63051117
Core i3-7101E2/43,93HD Graphics 61054117
Core i3-7100T2/43,43HD Graphics 63035117
Core i3-7100TE2/43,43HD Graphics 61035117

 

Процессоры линейки Pentium получили поддержку технологии Hyper-Threading. То есть, имея по два физических ядра, они могут выполнять по четыре потока команд одновременно. С учетом меньшей стоимости и характеристик уровня моделей Core i3 чипы Pentium нового поколения представляют особый интерес.

Всего было представлено пять настольных процессоров Pentium, относящихся к семейству Kaby Lake:

Pentium G46202/43,73HD Graphics 6305193
Pentium G46002/43,63HD Graphics 6305182
Pentium G45602/43,53HD Graphics 6105464
Pentium G4600T2/43,03HD Graphics 63035нет данных
Pentium G4560T2/42,93HD Graphics 61035нет данных

 

Что же касается высокопроизводительных ноутбучных процессоров семейства Kaby Lake, вот данные по ним:

Core i7-7700HQ4до 3,8 ГГц6HD Graphics 63045нет данных
Corei7-7820HQ4до 3,9 ГГц8HD Graphics 63045нет данных
Core i7-7820HK4до 3,9 ГГц8HD Graphics 63045нет данных
Core i7-7920HQ4до 4,1 ГГц8HD Graphics 63045нет данных
Core i5-7300HQ4до 3,5 ГГц6HD Graphics 63045нет данных
Core i5-7440HQ4до 3,8 ГГц6HD Graphics 63045нет данных

 

Источник: techpowerup, engadget и intel

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