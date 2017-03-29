Представлены смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8 Plus

Как и ожидалось, во время проведения специальных презентаций в Нью-Йорке и Лондоне компания Samsung представила новые смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.

Эти устройства созданы в совершенно новом дизайне. Теперь смартфоны оснащены действительно безрабмочными дисплеями Infinity Display, которые плавно перетекают в боковые грани. В модели Samsung Galaxy S8 используется 5,8-дюймовый OLED дисплей с Quad HD+ разрешением 2960×1440 точек (соотношение сторон 18,5:9). Плотность размещения пикселей составляет 570 ppi. В то же время в модели Galaxy S8 Plus доступен 6,2-дюймовый дисплей с тем же разрешением. В данном случае плотность размещения пикселей составляет 529 ppi. В новом флагмане больше нет аппаратной кнопки Home и ёмкостных кнопок. Все они перемещены в дисплей, благодаря чему удалось уменьшить размеры нижней грани.

В зависимости от региона продаж, новинки будут комплектоваться различными процессорами. Для США предусмотрено использование 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 835 с частотой 2,35 ГГц. Международная версия получила собственный 8-ядерный процессор Samsung Exynos с частотой 2,35 ГГц. Оба чипа изготавливаются по нормам 10-нанометрового технологического процесса. Объём ОЗУ составляет 4 ГБ, ёмкость встроенного хранилища – 64 ГБ.

В новинках были улучшены камеры. Основная камера содержит 12-мегапиксельный сенсор, оптическую систему стабилизации изображения и объектив с апертурой F/1.7. Благодаря ряду программных улучшений камера позволяет снимать более качественные фотографии и ролики даже в условиях недостаточной освещённости. Кроме того, она работает значительно быстрее, чем в смартфонах предыдущего поколения. Камера на лицевой панели оснащена 8-мегапиксельным сенсором, автофокусом и объективом с диафрагмой F/1.7. Камеры в обоих моделях идентичны.

В смартфонах Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus доступны беспроводные интерфейсы Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 (с поддержкой передачи на два устройства), NFC и MST (для Samsung Pay). Поддерживается связь LTE Cat.16. В наличии имеются порт USB-C, 3,5-миллиметровый звуковой разъём, слот для установки карты памяти ёмкостью до 256 ГБ. Корпус обеспечивает защиту от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68. Ёмкость батареи в базовой версии Galaxy S8 составляет 3000 мАч, размеры — 148,9×68,1×8 мм, масса – 155 г. Модель Galaxy S8 Plus комплектуется батареей ёмкостью 3500 мАч, имеет размеры 159,5×73,4×8,1 мм и массу 173 г. Заявлена поддержка беспроводной зарядки батареи. В качестве операционной системы используется Android 7.0 Nougat.

В новинках используется сразу несколько инструментов биометрической идентификации. В дополнение к сканеру отпечатков пальцев (перенесён на заднюю панель) теперь доступен и сканер радужной оболочки глаза. Они могут использоваться как для разблокировки смартфона, так и для подтверждения платежей. Дополнительными новшествами стали новый пользовательский интерфейс, а также виртуальный ассистент Bixby, способный реагировать нужным образом в зависимости от контента. Для последнего реализована выделенная физическая кнопка на боковой грани аппарата.

Новые смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus станут доступными для предварительного заказа с 30 марта. Фактические продажи начнутся 21 апреля. Цены пока не уточняются.