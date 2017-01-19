Представлены смартфоны Vivo V5 Plus и V5 Lite. Старшая модель получила сдвоенную камеру для селфи и ЦАП AKM4376

Компания Vivo пополнила свой ассортимент двумя новыми смартфонами: V5 Plus и V5 Lite. Соответствующие странички с описанием обеих устройств уже есть на сайте производителя (1 и 2). Модель Vivo V5 Plus отличается сдвоенной фронтальной камерой и традиционной для моделей этого бренда качественной аудиоподсистемой, хотя стоить будет недешево, ориентировочно, $400. Вторая новинка – Vivo V5 Lite – проще по характеристикам, и стоит ощутимо дешевле – порядка $230.

Поскольку камеры являются главной особенностью старшей модели, то с них и начнем. Фронтальная камера, как отмечало выше, оснащена двумя модулями: 20-мегапиксельным Sony IMX376 (1/2,78 дюйма) с пятиэлементным объективом и диафрагмой F/2,0, а также восьмимегапиксельным. Последний предоставляет данные о глубине изображения с целью добавлении различных художественный эффектов вроде размытия фона при съемке селфи. Такой же набор установлен в недавно представленных смартфонах Vivo X9 и X9 Plus, которые имеют практически идентичные характеристики, так что зачем было городить огород и выпускать еще одну такую же модель – загадка. Основная камера – одиночная, здесь установлен 16-мегапиксельный сенсор и объектив с диафрагмой F/2,0. Она оснащена светодиодной вспышкой и позволяет снимать видео разрешением 4K.

Остальные характеристики вполне обыденны: 5,5-дюймовый экран Super AMOLED разрешением Full HD с защитным стеклом Gorilla Glass 5 с эффектом изгиба 2.5D, SoC Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. О возможности расширения не говорится, так что вероятно ее здесь нет.

Из остального можно отметить дактилоскопический датчик, ЦАП AKM4376, обеспечивающий Hi-Fi звук с соотношением сигнал/шум до 115 дБ, и аккумулятор емкостью 3160 мА•ч с поддержкой технологии быстрой зарядки.

Vivo V5 Plus работает под управлением Funtouch OS 3.0, построенной на Android 6.0 Marshmallow. Размеры новинки составляют 152,58х74х7,26 мм при массе 158,6 г. Нельзя не отметить, что сзади новинка подозрительно похожа на последние iPhone.

Младшая модель Vivo V5 Lite, как можно догадаться из названия, является упрощенной по характеристикам версией старшей модели Vivo V5 Plus. Фронтальная камера здесь одинарная, хотя достаточно качественная. В ней установлен модуль разрешением 16 Мп и диафрагмой F/2,0, дополненный светодиодной вспышкой для придания селфи «мягких цветов». Основная камера характеризуется разрешением 13 Мп, диафрагмой F/2,2 и тоже имеет светодиодную вспышку. Основой устройству служит неназванная 64-разрядная 8-ядерная SoC. При идентичной Vivo V5 Plus диагонали разрешение панели снижено до 1280х720 пикселей, объем ОЗУ уменьшен до 3 ГБ, а объем встроенной – до 32 ГБ, хотя здесь уже указана поддержка карт MicroSD. Правда, слот гибридный, то есть либо две карты SIM, либо одна MicroSD + одна SIM. Емкость аккумулятора в младшей версии также несколько ниже – 3000 мА•ч.

Интересно, что по размерам Vivo V5 Lite превосходит Vivo V5 Plus. Габариты устройства составляют 153,8х75,5х7,6 мм при массе 155 г.

Источник: Vivo (1 и 2)