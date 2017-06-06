Примеры снимков, сделанных камерой OnePlus 5, указывают на применение светосильного объектива (F/1,8), сам смартфон немного задержится

Похоже, что китайская компания OnePlus уже предоставила десяти счастливчикам на тест предсерийные образцы смартфона OnePlus 5. А те, в свою очередь, начали делиться своими первыми впечатлениями от смартфона.

Предположительно, один из них написал в соцсети Weibo, что по возможностям камеры OnePlus 5 ничем не уступает Samsung Galaxy S8, у которого, к слову, камера обычная, одинарная. Свое сообщение он опубликовал прямо со смартфона OnePlus 5, по крайней мере, так устройство распознала соцсеть. А другой приравнял сдвоенную основную камеру OnePlus 5 к таковой у iPhone 7 Plus.

Незадолго до этих «откровений» в сети появились несколько новых фотографий, сделанных на камеру смартфона OnePlus 5. Приводим их ниже.

Они подтверждают применение цветного и черно-белого датчиков изображения в основной сдвоенной камере. Кроме того, одна из фотографий демонстрирует эффект боке – одна из ключевых и наиболее востребованных возможностей подобных камер. Данные EXIF, хранящиеся в снимках, ясно указывают, что они сделаны 16-мегапиксельной камерой устройства с модельным номером A5000, который принадлежит OnePlus 5. Они также позволяют узнать об использовании в камере более светосильного в сравнении с предшественниками объектива – F/1,8 против F/2,0 у моделей OnePlus 3/3T. Судя по геоданным, снимки были сделаны в Шэньчжэне.

Еще раньше исполнительный директор OnePlus Пит Лау опубликовал на своей страничке в Weibo скриншот дисплея смартфона OnePlus 5, работающего под управлением Android с оболочкой HydrogenOS (эта оболочка используется для китайского рынка вместо глобальной Oxygen OS).

Скриншот подтвердил поддержку VoLTE и 4G, наличие двух слотов для SIM-карт и разрешение экрана – 1920х1080 пикселей.

Первоначально анонс OnePlus 5 ожидался 15 июня, но новые данные указывают, что устройство может задержаться.

Некоторые источники называют в качестве новой даты 20 июня, другие говорят, что смартфон представят еще позже, но точно до конца текущего месяца. Одна из версий гласит, что 15 июня компания официально объявит дату анонса по аналогии с тем, как это делалось раньше. Напомним, в прошлом году 1 июня OnePlus объявила, что OnePlus 3 представят 14 июня, тогда как дату выхода OnePlus 3T (15 ноября) назвали 8 ноября.

Источник: gizmochina и gsmarena