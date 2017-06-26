ПриватБанк запустил сервис быстрой оплаты коммунальных платежей через банкоматы

ПриватБанк запустил в Украине сервис быстрой оплаты коммунальных платежей через сеть своих банкоматов, таким образом оплачивать такие счета теперь можно не только с помощью терминалов самообслуживания банка, но и в любом банкомате в разделе «Мои платежи».

Для оплаты коммунальных услуг в банкомате нужно авторизоваться с помощью карты и войти в меню «Мои платежи». Затем в списке шаблонов платежей клиента нужно выбрать необходимый платеж, ввести сумму и подтвердить оплату. Для создания нового шаблона достаточно сделать хотя бы один платеж в Приват24, терминале самообслуживания или кассе отделения ПриватБанка.

«Теперь мгновенные коммунальные платежи, которые раньше можно было сделать в терминале самообслуживания, доступны еще и в банкоматах, меню «Мои платежи», – рассказал руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин. – Оплачивать коммуналку в банкоматах быстрее и выгоднее, так как тарифы на платежи по картам ниже, чем при оплате наличными в отделениях банка».

Напомним, что ранее ПриватБанк запустил технологию бесконтактной оплаты коммунальных платежей с помощью QR-кодов и мобильного приложения Privat24. Для оплаты необходимо просто отсканировать QR-код на квитанции, причем те пользователи, у которых нет смартфонов, могут сделать оплату через QR-код в отделениях ПриватБанка с помощью планшета сотрудника отделения.

Источник: ПриватБанк