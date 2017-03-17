Производитель дорогих аксессуаров Montblanc представил свои первые умные часы Summit с Android Wear 2.0

Немецкая компания Montblanc занимается производством люксовых аксессуаров (ручки, запонки, очки и прочее). Одним из направлений бренда являются часы. В скором времени в продажу поступят и смартчасы этого производителя под управлением Android Wear 2.0. Модель получила название Summit. К слову о премиальных брендах и умных часах, нельзя не упомянуть о недавней новинке от Tag Heuer, которая является ближайшим конкурентом для Montblanc Summit.

Внешне это вполне обычные часы. На корпусе нет большого количества кнопок (только одно колесико, которое работает как кнопка). В диагонали размер часов составляет 46 мм, но они достаточно толстые – 12.5 мм. Тем, кто больше предпочитает более компактные часы, эти явно не подойдут. Зато поклонники крупных мужских часов (а премиальные брендовые модели часто очень большие), они явно понравятся.

На выбор покупателю предоставят несколько вариантов расцветки и материалов: светлый, темный и комбинированный (темный корпус со светлыми креплениями ремешка) стальной корпус, либо светлый титановый. Естественно, есть и широкий выбор ремешков: кожаные, нейлоновые и каучуковые. Но не принципиально покупать фирменные сменные ремешки, подойдет любой 22-милиметрой вариант.

Программно часы ничем не отличаются от других устройств под управление Android Wear 2.0. Конечно же, внутри будут фирменные «циферблаты», но в остальном никаких изменений или дополнений нет. Работать часы смогут с Android-смартфонами и iPhone.

Внутри это вполне обычные смартчасы: Snapdragon Wear 2100, 512 МБ ОЗУ и хранилище емкостью 4 ГБ. Есть набор стандартных датчиков, но обошлось без GPS и LTE. Диагональ AMOLED-дисплея составила 1.39″, а разрешение 400 х 400 точек. Защищает дисплей сапфировое стекло. Встроенной батареи емкостью 300 мАч должно хватить на день работы. Заряжается она с помощью магнитного дока. Правда, полная зарядка займет около четырех часов, что достаточно долго. Корпус защищен по стандарту IP68 (переживут попадание под дождь и мытье рук, но купаться с ними не рекомендуют).

Стоимость Montblanc Summit начинается от $890. Дороже будут стоить варианты расцветки и ремешки, которые тоже сложно назвать дешевыми ($100 за обычный кожаный и вплоть до кожи крокодила за $250). Продажи начнутся в мае.

Источник: The Verge