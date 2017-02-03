Производство смартфонов Apple iPhone в Индии начнется уже в апреле

Рассказывая, что в прошлом году iPhone впервые за последние пять лет утратил звание самого продаваемого смартфона в Китае, мы отмечали насколько важным для Apple сейчас является рынок Индии. Судя по всему, компании Apple все же удалось выбить у правительства Индии желаемые налоговые и таможенные льготы для запуска местного производства смартфонов iPhone. В интервью Bloomberg News IT-министр юго-западного индийского штата Карнатака Приянк Кхардж сообщил, что тайваньский контрактный производитель электроники Wistron начнет выпуск смартфонов Apple iPhone в Бангалоре уже в апреле текущего года.

На своей страничке в Twitter индийский чиновник написал, что производство iPhone в Бангалоре поможет создать налаженную цепочку поставок и поспособствует установлению передовой технологической экосистемы в штате. Общаясь с Bloomberg News он отметил, что смартфоны iPhone с надписью Made in India на задней панелью будут продаваться только на внутреннем рынке страны. То есть, за пределами Индии их не будет, по крайней мере, если говорить об официальных продажах.

«Я очень доволен нашим положением [в Индии – прим.ред.], – сказал глава Apple Тим Кук в ходе недавнего конференц-звонка по финансовым результатам последнего квартала, предварительно упомянув о рекордной выручке на этом рынке. – Сейчас мы обсуждаем множество вопросов, включая открытие розничных магазинов, твердо намерены инвестировать огромные средства в страну, и убеждены в правильности своего выбора».

Сейчас Apple занимает лишь 2% рынка смартфонов Индии, так как для большей части населения этой страны смартфоны iPhone являются непозволительно дорогими. Впрочем, местное производство, по логике вещей, должно несколько снизить стоимость iPhone в Индии. Кроме того, в случае Индии с населением порядка 1,3 млрд человек Apple явно ставит на долгосрочный рост.

Источник: The Verge