«Прощай МТС, здравствуй ВФ»: Оператор мобильной связи Vodafone Украина изменил юридическое название с «МТС Украина» на «ВФ Украина»

Оператор мобильной связи Vodafone Украина официально сообщил о том, что изменил свое юридическое название. С 23 мая 2017 года в Едином Государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований зарегистрировано новое юридическое название компании «ВФ УКРАИНА».

«Переименование компании является завершением очередного этапа программы перехода на работу под брендом Vodafone в Украине, которая включает в себя выведение на рынок тарифов и услуг Vodafone, запуск 3G, ребрендинг фирменных магазинов и дилерских точек продаж, а также разработку и запуск технологически новых услуг и сервисов на базе технологий 3G.» — отметили в пресс-службе Vodafone Украина.

Напомним, что компании «МТС Украина» и Vodafone объявили о расширении договора о стратегическом партнёрстве 16 октября 2015 года. Данная сделка позволила оператору «МТС Украина» предоставлять услуги мобильной связи и интернета в Украине под брендом Vodafone и запустить новые линейки тарифов.

После этого сообщалось, что в рамках перехода на работу под брендом Vodafone, компания планирует в 2017 году завершить ребрендинг собственных и дилерских магазинов, полностью перейти на продажу тарифов Vodafone в магазинах, а также закрыть ряд архивных тарифов МТС.

Источник: Vodafone Украина