Процессор Intel Core i9-7980XE под жидким азотом взял частоту 6,1 ГГц при всех 18 активных ядрах, энергопотребление превысило 1000 Вт

Компьютерный энтузиаст Der8auer получил в своё распоряжение новый процессор Intel Core i9-7980XE и проверил его разгонный потенциал при условии применения экстремально низких температур. В результате, 18-ядерный чип смог превзойти конкурирующее решение AMD Ryzen Threadripper 1950X во всех сферах – как одно- и многоядерной производительности, так и в энергопотреблении.

18-ядерный монстр нуждается в хорошем охлаждении. Потому Der8auer снял крышку процессора, удалил штатный термоинтерфейс и покрыл термопастой Thermal Grizzly Kryonaut не только поверхность кристалла чипа, но и печатную плату вокруг него. Он заявляет, что благодаря этому удалось повысить эффективность отвода тепла от CPU и улучшить максимально доступную частоту под нагрузкой на 400 МГц. Также энтузиаст применил стакан с жидким азотом в качестве охладителя.

В процессе тестирования удалось добиться стабильной работы работы процессора Intel Core i9-7980XE на частоте 5,6 ГГц при всех активных вычислительных ядрах. При этом был достигнут результат в Cinebench R15 на уровне 5635 баллов для многопоточного теста и 257 баллов для однопоточного режима. Для сравнения, процессор AMD Ryzen Threadripper 1950X при частоте 5,4 ГГц и всех активных ядрах набрал в многопоточном тесте 4514 баллов. Отметим, этот чип содержит на 2 вычислительных ядра меньше.

Дополнительно отмечается, что при разгоне до частоты 5,5 ГГц и повышении рабочего напряжения процессор Intel Core i9-7980XE потреблял ток 70 А по линии 12 В. При этом практически весь ток использовался именно для питания процессора. Таким образом, энергопотребление чипа в таком режиме составляло около 840 Вт. Во время более экстремального разгона, когда процессор работал на частотах 5,8 ГГц и 6 ГГц, энергопотребление системы возрастало до 1000 Вт. При этом напряжение vCore составляло 1,45 В.

Наибольшим достижением для данного для рассматриваемого экземпляра Intel Core i9-7980XE стало покорение частоты 6,1 ГГц и успешное завершение многопоточного теста Cinebench R15. При этом все 18 вычислительных ядер оставались активными и технология Hyper Threading была активирована. В таких режимах температура процессора была выше нуля градусов Цельсия, хотя в точке контакта крышки термораспределителя и подошвы стакана с жидким азотом температура составляла около -100 градусов Цельсия.

Источник: techpowerup