Процессоры Intel Core 8-го поколения (Coffee Lake) представят 21 августа, в сеть утекли полные характеристики четырехъядерных Core i3-8100 и Core i3-8350K

Как известно, в настоящее время компания Intel готовит к выходу новое, восьмое по счету, поколение процессоров Intel Core (Coffee Lake), которое будет конкурировать с чипами AMD Ryzen. Благодаря утечкам мы уже знаем, что Coffee Lake должны принести в настольный потребительский сегмент шестиядерные модели Core i7 и Core i5, а также четырехъядерные Core i3. И вот сейчас стала известна дата официального анонса этих процессоров – 21 августа.

Правда, пока неясно, будет ли это полноценный анонс или чисто бумажная премьера, а фактические продажи начнутся гораздо позже. С учетом последних слухов, указывающих на выход Coffee Lake в конце года, первый вариант кажется более вероятным.

Процессоры Intel Coffee Lake будут производиться по 14-нанометровой технологии и основаны на той же архитектуре, что используется в семействах Kaby Lake и Skylake, но с рядом улучшений. Но даже при отсутствии существенных архитектурных отличий для работы новые процессоры, вероятнее всего, потребуют новые материнские платы, базирующиеся на будущих чипсетах 300-й серии.

Intel ранее обещала, что преимущество в производительности, которые дадут Coffee Lake по сравнению с актуальными ныне процессорами, составит до 30% (разумеется, не всегда и не во всех приложениях), но всю эту прибавку вполне можно списать на увеличенное число ядер.

Мероприятие, посвященное анонсу настольных процессоров Intel Coffee Lake, будет транслироваться в Facebook Live, начало в 18:00 по киевскому времени. Трансляцию также можно будет посмотреть на сайте компании.

Между тем, в сеть попали характеристики двух процессоров поколения Coffee Lake, принадлежащих к младшей линейке Core i3. Речь о моделях Core i3-8100 и Core i3-8350K. Достоверна ли обнаруженная ресурсом VideoCardz на китайских форумах таблица с характеристики процессоров, пока однозначно не скажешь, но и причин сомневаться в обратном вроде нет. Тем более что это уже не первая утечка, указывающая на дебют четырехъядерных моделей Core i3 в новом поколении.

Итак, из таблицы видно, что оба чипа лишены поддержки технологии Hyper-Threading, что ставит их в одну линию с процессорами Core i5 последних поколений, тогда как модель с индексом K в названии будет характеризоваться разблокированным множителем, что можно считать большим плюсом с учетом отсутствия поддержки технологии Intel Turbo Boost. Модель i3-8350K с частотой 4,0 ГГц будет иметь TDP 91 Вт, а у модели i3-8100 с частотой 3,6 ГГц TDP не превысит 65 Вт.

Источник: techpowerup (1 и 2)