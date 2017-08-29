Прямая видеотрансляция с пресс-конференции Next@Acer на IFA 2017 (завтра в 11:30)

В среду, 30 августа 2017 года, в 11:30 утра в Берлине стартует международная пресс-конференция Acer на IFA 2017. В рамках мероприятия компания обещает представить целый ряд новых устройств, включая «нового игрового гиганта». При этом для тех, кто не сможет попасть на пресс-конференцию вживую, Acer проведет прямую трансляцию, которую можно будет посмотреть на нашем сайте.

Как мы уже отметили, трансляция стартует завтра в 11:30 по киевскому времени, так что приглашаем вас на совместный просмотр и ждем ваших комментариев.

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Наш корреспондент также будет присутствовать на пресс-конференции Next@Acer на IFA 2017, после чего обязательно поделится с вами своими впечатлениями от новинок.

Источник: Acer