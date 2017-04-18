Qoros и Koenigsegg представили концепт электрического фастбэка K-EV с ассиметричными дверями трех разных типов

Компания Qoros представила в рамках Шанхайского автосалона концепт весьма необычного электромобиля K-EV, созданного в содружестве с известным производителем суперкаров Koenigsegg. Основным отличием модели от абсолютного большинства автомобилей является ассиметричность оформления кузова, предлагающего различные возможности для водителя и пассажиров.

Электрический фастбэк Qoros K-EV позаимствовал трансмиссию от гиперкара Koenigsegg Regera, однако в качестве силовой установки используется не гибридный вариант, а четыре электродвигателя (по одному на каждое колесо) суммарной мощностью 960 кВт (1305 л.с.). В итоге, автомобиль способен разогнаться всего до 260 км/ч (далее в действие вступает электронное ограничение), при этом на разгон до 100 км/ч он тратит 2,7 секунды. Блок аккумуляторов емкостью 107 кВтч установлен под днищем электромобиля, он позволяет рассчитывать на запас хода порядка 480 км.

Электромобиль Qoros K-EV построен вокруг карбонового монокока, при этом со стороны водителя установлено одно «крыло чайки», тогда как пассажирская сторона получила классические распашные (для переднего пассажира) и сдвижные (для двух задних пассажиров) двери. Так как Qoros K-EV пребывает в статусе концепт-кара, его производители решили не использовать физические кнопки управления, заменив их там где возможно сенсорными панелями.

Отметим, что вряд ли концепт K-EV поставят на конвейер в неизменном виде, однако решения, используемые при его разработке, автопроизводитель Qoros наверняка использует при создании серийного электрического седана, который должен выйти на рынок уже в 2019 году.

Источник: GTSpirit