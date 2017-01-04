Qualcomm анонсировала SoC Snapdragon 835 с улучшенными показателями производительности и энергоэффективности

На выставке потребительской электроники CES 2017 компания Qualcomm анонсировала свой новый флагманский процессор Snapdragon 835.

Устройство представляет собой комплексную систему-на-чипе и содержит 8 вычислительных ядер на базе архитектуры Kyro 280, GPU Adreno 540, процессор цифровой обработки сигналов Hexagon 682, процессор обработки изображений Qualcomm Spectra 180, X16 LTE модем.

Вычислительные ядра Kyro 280 сгруппированы в два блока. Производительный блок содержит 4 ядра, работающих на частоте до 2,45 ГГц. Энергоэффективный блок включает 4 ядра, работающих на частоте до 1,9 ГГц. В целом, эффективность ядер Kyro 280 возросла в 2 раза по сравнению с ядрами Kyro 260, применяемыми в процессоре Snapdragon 821. Графическое ядро Adreno 540 обеспечивает прирост производительности при рендеринге 3D графики на уровне 25%. Оно поддерживает 10-битную цветовую гамму, что позволяет обрабатывать большее количество оттенков цветов.

Чип Snapdragon 835 изготавливается по нормам 10-нанометрового технологического процесса. Он занимает на 35% меньше места по сравнению с существующим процессором Snapdragon 821 и при этом обеспечивает прирост энергоэффективности на 25%.

Как заверяет Qualcomm, Snapdragon 835 является первой мобильной системой-на-чипе, обеспечивающей съёмку видео и воспроизведение в разрешении 4K (H.264), что необходимо для Ultra HD Premium. Новая функция Q-Sync синхронизирует частоту обновления дисплея с частотой вывода изображения графическим процессором, что устраняет внезапное снижение частоты.

Процессор Qualcomm Spectra 180 способен обрабатывать сигнал, поступающий с одной 32-мегапиксельной камеры или двух 16-мегапиксельных камер. Он поддерживает ряд функций, призванных улучшить качество снимков, включая оптическое увеличение, быстрый автофокус, гибридный автофокус. Также заявлено улучшение качества видео за счёт использования машинного обучения и корректировки параметров кодирования на основании релевантности сцен.

X16 LTE модем поддерживает ряд технологий, включая агрегацию трёх несущих, 4×4 MIMO, 256 QAM. Устройство поддерживает LTE Category 16 и обеспечивает пропускную способность до 979 Мбит/с, что на 50% превосходит возможности X12 LTE в Snapdragon 821. Также сообщается о поддержке Bluetooth 5 и 2×2 Wi-Fi 802.11ac MU-MIMO. При этом размеры блока уменьшены на 50%, а энергопотребление для Wi-Fi – на 60% по сравнению с чипом Snapdragon 820.

Новый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 835 также поддерживает возможность запуска ОС Windows 10 благодаря добавлению x86 эмуляции на ARM.

Готовые потребительские устройства на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835 появятся на рынке в первом полугодии 2017 года. Он может использоваться для смартфонов, планшетов, шлемов виртуальной и дополненной реальности, мобильных компьютеров и других устройств на базе Android и Windows 10.

Источник: cdrinfo