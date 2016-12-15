Рендерные изображения смартфона Huawei P10 свидетельствуют о безрамочном дизайне и дополнительном экране на боковой грани

Ресурс Gizmochina поделился рендерными изображениями готовящегося к выпуску смартфона Huawei P10. Релиз этого устройства ожидается через несколько месяцев. Напомним, его предшественник Huawei P9 был представлен в апреле 2016 года.

На рендерных изображениях представлен смартфон с безрамочным дисплеем. Экран является плоским. Аппарат имеет достаточно большую толщину. На задней панели расположена двойная камера (брендированная Leica) с двойной LED вспышкой и лазерным автофокусом. Также в устройстве имеется сканер отпечатков пальцев.

Наиболее интересным в смартфоне Huawei P10 выглядит дополнительный дисплей, расположенный на левой боковой грани. На нём отображается информация о текущем времени, уровне сигнала Wi-Fi и сотовой сети, уровне заряда батареи. Возможно, здесь же будут появляться различные уведомления.

Отмечается, что данные изображения были получены из Weibo, и пока что нет доказательств, что они являются официальными рендерами смартфона Huawei P10. Не исключено, что это работа фанатов.

Источник: Gizmochina