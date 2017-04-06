Результаты теста 3DMark позволяют оценить производительность видеокарт AMD Radeon RX 580/570/550

С каждой новой утечкой становится все очевиднее тот факт, что видеокарты новой серии AMD Radeon RX 500, которые ожидаются в нынешнем месяце, являются переименованными моделями нынешней серии RX 400. Новые данные указывают, что незначительная прибавка в производительности, достигнутая за счет повышения рабочих частот – это единственное, чем грядущие «новинки» отличаются от решений нынешнего поколения. Архитектура осталась прежней, да и техпроцесс, похоже, тоже не изменился. По крайней мере, пока нет никаких свидетельств, указывающих на использование более нового техпроцесса nm 14LPP, оптимизированного по критерию энергопотребления.

Предоставленные источником скриншоты из базы бенчмарка 3DMark Fire Strike Extreme позволяют оценить производительность грядущих моделей AMD Radeon RX 580, RX 570 и RX 550 в сравнении с решениями серии Radeon RX 400.

В общем, ничего удивительного здесь нет. Прибавка к частотам позволила слегка повысить производительность, что, в принципе, очевидный факт.

Частота графического процессора Radeon RX 580 составит 1340 МГц. Сама видеокарта будет предложена в двух вариантах с объемами памяти 4 и 8 ГБ. Память работает на эффективной частоте 8000 МГц, что при ширине шины в 256 разрядов дает пропускную способность в 256 ГБ/с. Цены должны лежать в пределах $199-$249. В результатах теста Firestrike Extreme видно, что разогнанная до 1500 МГц Radeon RX 580, что не так-то и легко достичь с текущим GPU Polaris 10, выдает 6675 баллов. Окончательные выводы пока делать рано, но едва ли она будет смотреться столь же уверенно в номинальных режимах.

Видеокарта Radeon RX 570, судя по всему, не получит прибавку к частотам GPU, а вот частота памяти повысится до 7000 МГц, что позволит поднять пропускную способность до 224 ГБ/с. В том же тесте карта, разогнанная до 1325 МГц, выдает вполне закономерный результат в 5719 баллов.

Ну и наконец новобранец AMD Polaris 12, на базе которого построена Radeon RX 550, является весьма загадочным экземпляром со своими 640 потоковыми процессорами (в данном случае грань между дискретно и интегрированной графикой практически стерта).

Референсные RX 550 должны работать на частоте 1190 МГц. Результат в 3DMark FireStrike Extreme – 1849 баллов. То есть, как видим, видеокарта уступает по быстродействию Radeon RX 460. Зато здесь нет необходимости в разъеме дополнительного питания — все энергозапросы видеоадаптера покрываются шиной PCIe.

В продажу линейка видеокарт AMD Radeon RX 500 должна поступить 11 апреля, ну или 18, если слухи о переносе верны. Решения нового поколения Vega ожидаются в мае.

Источник: WCCFTech, ETeknix