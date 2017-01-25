«Роскосмос» отзовет все двигатели ракет «Протон-М». Запуски могут отложить до лета

Как известно, стартовавший 1 декабря к МКС грузовой корабль «Прогресс-МС04» потерпел крушение. Позже выяснилось, что причиной стала некачественная сборка двигателя. Теперь же, как сообщает ресурс «Коммерсант», ссылаясь на слова нескольких неназванных топ-менеджеров профильных предприятий, руководство «Роскосмоса» решило отозвать все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Поводом для этого стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. Говоря точнее, проблемы с двигателями РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производства Воронежского механического завода, который устанавливаются на вторую и третью ступень «Протона» соответственно.

В ходе проверки эксперты заключили, что при их сборке использовали «неликвидные компоненты». Издание отмечает, что в двигателях применяли не материалы с содержанием драгоценных металлов, а их менее жаростойкие аналоги. Сейчас проверкой этой замены занимаются ФСБ и Следственный комитет.

На ВМЗ вернут десятки двигателей, произведенных за несколько лет. Все они подлежат перепроверке, после которой, при необходимости, должны быть устранены недостатки. К проверке привлекут НПО «Энергомаш».

Всего в 2017 году «Роскосмос» рассчитывал провести 27 пусков, не менее восьми из которых приходятся на «Протоны». Некоторые из них были коммерческими (в первом квартале значился запуск геостационарного спутника связи Echostar 21, во втором квартале — запуски телекоммуникационных спутников Hispasat 30W-6 (1F) и Asiasat 9), а некоторые — запускались в интересах госзаказчика. Теперь же первый запуск «Протона» может состояться не ранее лета 2017 года. Напомним, что запуск спутника связи EchoStar 21 должен был пройти еще в декабре 2016 года, но с тех пор было уже несколько переносов.

Источник: «Коммерсант»