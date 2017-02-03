Рынок планшетов сокращается девятый квартал кряду

Потребители всё меньше интересуются новыми планшетами. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании IDC.

Так, в четвёртом квартале 2016 года производители планшетов отгрузили 52,9 млн устройств. Это на 20,1% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года. Причём, снижение поставок планшетов наблюдается уже девятый квартал подряд. Лидером рынка стала компания Apple, занявшая 24,7% доли рынка. По сравнению с четвёртым кварталом 2015 года у Apple снизился объём поставок планшетов, но доля рынка незначительно увеличилась. Аналогичная ситуация сложилась и у компании Samsung, занявшей второе место с долей рынка 15,1%. Компания Amazon заняла третью строку рейтинга с рыночной долей 9,7%. В данном случае зафиксировано незначительное снижение объёмов поставок. Далее в рейтинге следует компания Lenovo, которая смогла увеличить поставки планшетов (до 3,7 млн устройств) и долю рынка (до 7,0%). Аналогично, Huawei смогла нарастить объёмы поставок планшетов и свою рыночную долю (до 6,0%). Более подробные сведения по каждому производителю представлены в таблице.

Производитель Поставки 4 кв. 2016 г., млн Доля рынка 4 кв. 2016 г. Поставки 4 кв. 2015 г., млн Доля рынка 4 кв. 2015 г. Годовое изменение 1. Apple 13,1 24,7% 16,1 24,3% -18,8% 2. Samsung 8,0 15,1% 9,0 13,6% -11,4% 3. Amazon 5,2 9,7% 5,2 7,8% -0,6% 4. Lenovo 3,7 7,0% 3,2 4,9% 14,8% 5. Huawei 3,2 6,0% 2,2 3,4% 43,5% Другие 19,8 37,4% 30,5 46,0% -35,1% Всего 52,9 100,0% 66,2 100,0% -20,1%

За весь 2016 год глобальные поставки планшетов составили 174,8 млн единиц, что на 15,6% меньше результата 2015 года. Таким образом, второй год подряд фиксируется снижение поставок планшетов. Пятёрка лидеров по итогам года полностью соответствует таковой по данным четвёртого квартала. Правда, годовая динамика несколько отличается от квартальной. Так, по итогам всего 2016 года Amazon смогла почти в 2 раза нарастить поставки планшетов. В то же время у Lenovo наблюдается небольшое снижение продаж, а у Samsung – снижение доли рынка. Более подробные сведения по каждому производителю представлены в таблице.

Производитель Поставки 2016 г., млн Доля рынка 2016 г. Поставки 2015 г., млн Доля рынка 2015 г. Годовое изменение 1. Apple 42,6 24,4% 49,6 23,9% -14,2% 2. Samsung 26,6 15,2% 33,4 16,1% -20,5% 3. Amazon 12,1 6,9% 6,1 2,9% 98,8% 4. Lenovo 11,1 6,3% 11,2 5,4% -1,2% 5. Huawei 9,7 5,6% 6,5 3,1% 49,9% Другие 72,7 41,6% 100,3 48,4% -27,5% Всего 174,8 100,0% 207,2 100,0% -15,6%

Источник: cdrinfo